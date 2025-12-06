接見日台交流會長隅修三 林佳龍：盼台日加速推動簽署EPA

外交部長林佳龍昨（5日）於外交部設宴款待「日本台灣交流協會」會長隅修三訪團。（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍昨（5日）於外交部設宴款待代表日本出席台日經貿會議的「日本台灣交流協會」會長隅修三訪團。林佳龍表示，期待透過「總合外交」深化台日在價值、安全與經濟領域的鏈結，在災防、AI 與醫療等領域更緊密合作，並加速推動簽署台日「經濟貿易夥伴協定」，同時拓展在第三國的合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。

林佳龍指出，隅修於今年9月訪台時，因當時正率團訪問歐洲而未能碰面，因此昨日是首次在台灣正式會晤。林佳龍藉機感謝日本近年來在多個重要國際場合持續重申台海和平穩定的重要性，展現對台灣的堅定支持。

林佳龍表示，日本首相高市早苗上任後，在經濟與安全領域迅速推動一系列戰略布局，同時期待深化台日在災防、AI 及醫療等領域的合作，這些方向正好與外交部推動「總合外交」的目標相互呼應。

林佳龍說明，台灣將持續在民主價值上與全球民主夥伴接軌，與日本等理念相近國家共同面對威權擴張，並捍衛自由、民主、人權與法治等普世價值。

林佳龍強調，在安全領域方面，台灣將深化與印太友盟的交流，並盼望與日本在防災領域展開更緊密的合作。在經濟面向，台灣期待與日本在半導體、AI 等高科技戰略產業加速合作，同時推動簽署「經濟貿易夥伴協定」，並拓展雙方在第三國的合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

林佳龍指出，本屆台日經貿會議正式簽署「台日數位貿易協議」，未來兩國可透過協議共同建立「可信賴供應鏈」、同時擴大在數位貿易與 AI 領域的交流，也呼應外交部致力於 AI 領域合作的政策方向。

林佳龍轉述，隅修三會長於致詞時表示，台海和平穩定至關重要，期盼台日能攜手為印太安全與穩定做出更多貢獻，同時期待雙方持續深化經貿與高科技領域的合作。

林佳龍提到，隅修三會長在宴會中再次提及 311 大地震時台灣即時伸出的援手，至今仍令日本人民深受感動。今年花蓮震災造成堰塞湖時，日本亦立即提供「投入式水位監測浮標」，協助台灣進行遠端監測。林佳龍說，台日同樣面臨颱風、地震等自然災害威脅，凸顯雙方在防災領域持續深化合作的重要性。



