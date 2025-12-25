接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行 林佳龍：台日人民情同家人

政治中心／綜合報導

外交部長林佳龍接見日本前外務大臣河野太郎眾議員（左）等一行訪團（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍於24日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員、前復興大臣田中和德眾議員、前國際博覽會擔當大臣井上信治眾議員、前環境大臣淺尾慶一郎參議員等人，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。林佳龍表示台日關係密切，兩國人民情同家人。期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林林佳龍致詞時首先歡迎河野眾議員一行來訪，並表示河野眾議員曾任日本外務大臣，倍感親切。台日關係密切，兩國人民情同家人。感謝高市早苗首相與數位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性。期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林林佳龍繼表示，日本首相高市早苗推出的17個日本成長戰略重點領域，與總統賴清德提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼台日深化在相關領域的交流關係。

河野太郎眾表示，上次訪台是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。聽聞去年台灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，樂見台日人員交流頻繁。另台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

該團於12月24日另拜會行政院長卓榮泰、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。訪團成員的前數位大臣牧島花蓮眾議員、前財務副大臣藤川政人參議員於25日共同參與訪台行程。

外交部長林佳龍（右3）接見日本前外務大臣河野太郎(左3)眾議員等一行訪團（圖／外交部提供）

