接見日本台灣商會回國訪團 卓榮泰期盼持續深化台日經貿科技合作

行政院長卓榮泰今日(4日)接見「日本台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，台日之間長期在經貿、科技、文化及民間交流等層面建立深厚連結，台商在日本不僅是經濟合作的重要推手，更是串聯兩國人民情感與理解的關鍵橋樑，政府將持續深化台日夥伴關係，拓展多元合作。

卓榮泰指出，2025年大阪‧關西世界博覽會，台灣的「TECH WORLD」館以「生命、未來、自然」三大主題劇場，吸引超過百萬人次參觀，成功讓世界看見台灣。行政院規劃於在今年三月「2026台灣燈會」，將「TECH WORLD」館原貌移回嘉義縣展出，讓未能赴日的國人也能親身體驗台灣的科技實力與文化創意，並藉再次與國際社會接軌。

廣告 廣告

他也回顧去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，日本透過日台交流管道與我國學界合作，協助設置水位監測設備，強化防災安全，展現台日互助精神；多個日本台商團體亦即時投入關懷與捐助行動，展現民間交流在危機時刻的實質力量。

卓榮泰提到，在台日觀光交流上，去年赴日觀光台灣旅客人數明顯高於來台的日本旅客，政府將持續投入資源推動觀光建設，包含「微笑南灣」與「北迴之巔」等，期盼吸引更多日本及國際旅客來台旅遊。

卓榮泰指出，台日雙方應該強化產業合作，台灣的半導體製造與高科技生產具備關鍵優勢，日本的設備與材料領域居於領先地位，將形成「強強聯手」。他強調，面對後關稅時代與全球供應鏈重組，台日可在AI新十大建設、矽光子、量子科技、AI機器人及無人載具等領域深化合作，共同鞏固民主供應鏈。

卓榮泰表示，近年台日在經貿合作上亦簽署多項重要協議，包括數位貿易協議、海關合作、農業檢疫與文化交流備忘錄，讓跨境資料流通、電子商務與制度合作更加順暢，為雙方政府與產業發展奠定基礎。

卓榮泰提到，政府也鼓勵青年交流，推動「青年海外圓夢基金」，協助年輕世代前往海外學習專業與實務經驗，首年已有逾千名青年參與，第二年計畫持續推進，期盼台商團體在海外提供生活與實務協助，讓青年「圓夢學習、回饋國家」形成人才培育的正向循環。

卓榮泰強調，台日關係深化，仰賴政府對政府、民間對民間的多層次合作，而旅日台商正是其中最重要的關鍵。行政院期待透過此次訪問，聽取台商的建議與期待，讓返台的每一位台商都能感受到「回到家」的溫暖，並持續為台日友好注入新的動能。