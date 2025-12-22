【接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行】賴總統：攜手團結相挺 強化臺日交流

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行，感謝首相高市早苗上任以來，持續表達對臺日友誼的支持，展現對臺海和平穩定的重視。賴總統期盼，未來臺日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴總統昨日上午在總統府接見「日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行」。賴總統致詞指出，高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對臺日友誼的支持，展現對臺海和平穩定的重視，他要代表臺灣人民表達感謝。尤其高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對臺海及印太區域和平穩定做出更大貢獻。期盼臺灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴總統表示，臺日一定要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰。所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

賴總統接見「日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行」，感謝首相高市早苗上任以來，持續表達對臺灣的支持。（總統府提供）