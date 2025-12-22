接見日本自民黨議員...賴清德感謝高市早苗「多個公開場合支持台日友誼」：盼深化戰略、社會韌性合作

總統賴清德今（22）日上午接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行，他致詞時感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對臺日友誼的支持，展現對臺海和平穩定的重視。並盼未來臺日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德首先熱烈歡迎萩生田光一眾議員再次率團來訪。並提到，今年9月曾在政大「安倍晉三研究中心」成立大會上見面，很高興今天在總統府歡迎大家，且有多位來自東京八王子市的朋友一起到訪，意義非凡。

賴清德說，高市早苗首相上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對臺日友誼的支持，展現對臺海和平穩定的重視，他要代表臺灣人民表達感謝。

賴清德強調，尤其高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對臺海及印太區域和平穩定做出更大貢獻。期盼臺灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德說，臺日一定要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰。所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

