接見東京聽奧代表團 賴總統讚台灣驕傲

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統賴清德今天接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團選手、教練及隊職員，感謝台灣英雄們不只展現實力、爭取榮譽，更讓堅韌的台灣精神在世界各國好手前綻放耀眼光芒，「你們是台灣的驕傲，國人以你們為榮」。

賴總統致詞提到，達福林匹克運動會（簡稱聽奧）是世界級的賽事，今年台灣在東京聽奧拿下1金、6銀、6銅的好成績。

賴總統表示，選手在台上奮戰，台下有整個團隊在支援。感謝所有教練陪伴選手訓練，有時比選手更早到場、更晚離開，謝謝他們當選手的靠山。也感謝後勤支援團隊以及聽障體育運動協會，包括團本部人員、手語翻譯、醫師、運動心理教練、運動防護員、物理治療師等，提供各項支持，發揮各種專業，集結眾人的力量，讓選手在場上全力以赴。

賴總統表示，政府今年成立運動部，邀請奧運羽球金牌李洋擔任首任的運動部長，這是國家對運動員的重視，全力落實「用運動壯大台灣」的目標。未來政府會持續投入更多資源，調整政策，健全環境設施，並提供更多跨領域的專業資源，也要完善選手與教練的生涯規劃。

總統說，大家都知道他很喜歡棒球，是忠實的棒球迷。從政以來，他也一直支持台灣的運動發展，他認為每一位選手、每一種運動都應該被重視、被支持。他會和運動部一起，照顧所有運動員的運動生涯。

賴總統說，未來政府會持續強化選手的就學、就業與第二專長訓練，協助退役銜接教練、體育行政、運動產業等不同發展。不僅如此，運動部底下還設有「適應運動司」，這個全新的單位，要將適應體育作為國家重要的政策推動。讓不同需求的民眾，能夠平等參與，享受運動，真正落實全民運動、運動平權的目標。（編輯：萬淑彰）1141202