接見歐洲經貿辦事處 鄭麗文：兩岸應參考歐盟經驗、仿德法「兩國」和解合作

國民黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲會晤。截自國民黨臉書



記者周志豪／台北報導

美國在台協會（AIT）今披露處長谷立言近日與國民黨前主席朱立倫會晤。國民黨臉書晚間也表示，現任黨主席鄭麗文也與歐洲經貿辦事處處長谷力哲會晤，討論包括區域安全、兩岸和平與各項合作議題，但仍舊未透露會晤時間。

會中鄭麗文認為，歐洲統合的經驗是人類智慧結晶，兩岸應學習歐盟精神，透過創新的方式尋求和解。

鄭麗文舉例，德國與法國在歷史上曾經是交戰多年的敵人，當德、法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。

國民黨轉述，會中谷力哲重申歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸和平與穩定，堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國，也重申歐盟在兩岸關係上一貫立場，但國民黨臉書也未說明立場內容。

谷力哲也提到，台灣與歐盟在經貿上擁有穩固的合作關係。歐盟是台灣最大的外國投資來源，投資額超過美國與日本的總和。他表示期望台灣與歐盟能在半導體、人工智慧、先進技術等戰略領域持續擴大並深化合作。

鄭麗文表示，歐盟經驗與價值中諸如民主憲政、教育、社會福利、動物權等等，值得台灣學習借鑑，歐盟國家對節能減碳做出積極的貢獻也同樣應予重視，期待雙方就這些領域進行更緊密的交流合作。

