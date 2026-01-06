接見歐洲議會訪團 賴清德：盼台歐攜手打造民主供應鏈

總統賴清德（圖／翻攝自總統府YouTube）





總統賴清德今（6）日上午接見歐洲議會議員團時表示，感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定；並表示，台海和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，台灣已準備好與歐洲議會攜手，將雙方交流轉化為打造民主供應鏈的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。

賴清德指出，近年來台歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，像福爾摩沙俱樂部去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全以及台歐合作前景等進行深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注以及支持。

賴清德說，去年11月副總統蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟的邀請，在歐洲議會發表演說，除展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴清德表示，感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定，堅定支持台灣國際參與，這些行動都向國際社會傳達「德不孤 必有鄰」的明確訊息。

賴清德指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾，以及外交經濟脅迫等複合式挑戰，我們有非常深刻的體認，那就是除了再次印證和平靠實力的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主的價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

賴清德強調，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域以及全球的穩定和繁榮。

賴清德說，台灣已經準備好與歐洲議會以及各位議員攜手，將雙方的交流轉化為打造民主供應鏈的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。台灣會持續穩健與自信，證明我們是國際社會不可或缺的良善力量，期盼台歐持續創造互惠共榮的璀璨未來。

