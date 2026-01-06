接見歐洲議會議員 賴清德談中國軍演：印證和平靠實力的鐵律

今年度中央政府總預算案遲遲沒有付委審查，據了解，執政黨已經擬定「三管齊下」策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都親自下鄉宣講，卻遭在野黨質疑是在提早布局2026選戰。賴清德今（6）天接見歐洲議會議員時提到，面對中國威權主義長期的軍事威脅，再次印證「和平靠實力」的鐵律。

歐洲議會友台小組訪台 譴責中國軍演挑釁

賴清德今天親自接見歐洲議會議員，喊話與歐洲民主夥伴加強合作，尤其中共去年底才展開圍台軍演，歐洲議會也予以譴責。歐洲議會友台小組主席凱勒嚴正表態，他們強烈的譴責中國上週在台灣附近所舉行的軍事演習。

副總統蕭美琴去年才受邀訪歐，歐洲議會成員年初就回訪，用行動力挺台灣，總統也重申加強防衛韌性的重要性。賴清德強調，面對中國威權主義長期的軍事威脅，除了再次印證「和平靠實力的鐵律」，更重要的是，民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張。

「三管齊下」因應 將預算具象化為有感建設

只不過除了國防特別預算持續被藍白封殺，今年度總預算也還沒開始審議，導致許多計畫型補助和大型建設恐怕卡關，為了化解政治僵局，執政黨也出招，將透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，並由總統賴清德、行政院長卓榮泰下鄉宣講，卻遭質疑只是為了2026選戰。

民進黨立委鍾佳濱表示，預算持續卡關不只是造成國家防衛上的壓力，對社會經濟的繁榮也帶來隱憂。不過國民黨立委賴士葆則質疑，「去年預算這麼多怎麼會沒有錢用？」認為可以先用預備金支應，怒嗆綠營根本是在進行政治操作。如今預算案持續遭杯葛，總統、卓揆親自出馬，讓朝野戰火從中央延燒到地方。

