接見河野太郎 林佳龍：台日應合作應對區域挑戰

日本前外務大臣、眾議員河野太郎率團訪台，外交部今天(25日)發布新聞稿說明外交部長林佳龍接見訪團的情形。林佳龍致詞表示，日本首相高市早苗推出的17個日本成長戰略重點領域，與賴清德總統提出的五大信賴產業有許多類似之處，所以希望台、日深化相關領域的交流關係，也期盼進一步合作，共同應對印太區域面臨的挑戰。

日本前外務大臣河野太郎、前復興大臣田中和德、前國際博覽會擔當大臣井上信治、前環境大臣淺尾慶一郎等參眾議員訪台，外長林佳龍24日接見訪團，就區域情勢及台、日各領域交流等議題交換意見。

林佳龍致詞表示，台日關係密切，兩國人民情同家人。他也感謝日本首相高市早苗與幾位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，因此期盼未來台、日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)日本與台灣共享普世價值的理念相近夥伴，雙方近年在各領域都有密切深厚的合作。』

河野太郎表示，他上次訪台是在2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。他聽聞去年台灣赴日旅遊超過600萬人次，今年1月至11月便已超過600萬人次，他樂見台、日人員交流頻繁；另外，台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

外交部表示，河野太郎訪團24日曾拜會行政院長卓榮泰、台日關係協會會長蘇嘉全。而日本前數位大臣牧島花蓮、前財務副大臣藤川政人這兩位參眾議員則於25日共同參與訪台行程。