接見紐西蘭代表 鄭麗文：兩岸和平需國際社會支持

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊，就台紐關係、經貿合作、能源政策及區域情勢交換意見。鄭麗文指出，兩岸和平與穩定需要國際社會的理解與支持，其角色至為關鍵。

國民黨今天在臉書發文表示，鄭麗文今天接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley），會談中，雙方回顧台灣與紐西蘭自2013年簽署自由貿易協定（FTA）以來的合作成果，並指出台灣是紐西蘭重要的貿易夥伴之一。

國民黨指出，梁思齊分享紐西蘭在地熱能源等再生能源領域的經驗，雙方並就能源政策及合作潛力進行交流；同時也肯定文化、青年與學術交流對深化雙邊關係的重要性。

針對區域情勢，國民黨提到，梁思齊表示兩岸和平穩定至關重要，並期盼分歧能透過對話妥善解決。鄭麗文則強調，兩岸和平與穩定需要國際社會的理解與支持，其角色至為關鍵。雙方並期盼未來持續保持交流，深化各領域合作。（編輯：張若瑤）1141212