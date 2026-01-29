接見美光科技總裁 賴清德：美國企業將加強來台投資

賴清德接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長。總統府提供

台積電擴大赴美投資引發爭議，賴清德總統今天表示，臺美將簽署對等貿易協定（ART），美光和力晶積成公司日前也達成合作意向書，在臺布局已提升到和本土企業合作。未來美國企業加強來臺投資記憶體、IC設計和雲端服務；臺灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，展現臺灣和美國在ICT領域長年的戰略夥伴關係。

賴清德今天午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行表示，美光科技深耕臺灣30多年，累計在臺投資金額已超過新臺幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才。感謝美光將臺灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節，梅羅特拉再次率團來訪，更展現了對臺灣的重視與信心。

日前臺美完成關稅談判，並已簽訂投資合作備忘錄，他說，未來將簽署臺美對等貿易協定（ART），臺灣將會是美國戰略夥伴、深化雙方投資貿易。未來美國企業加強來臺投資記憶體、IC設計和雲端服務；臺灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，這展現出臺灣和美國在ICT領域長年的戰略夥伴關係，也象徵在未來的AI世代，臺美也將會是最重要的戰略夥伴。「美光在臺投資就是最好的臺美合作證明」。

賴清德表示，美光長年投資臺灣，身為臺灣最大的外資之一，不但增加臺灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，也因此政府對美光的支持是持續且不會間斷。去年底，美光已獲得經濟部A＋計畫新一期的補助，未來3年將帶動美光對臺灣加碼投資，加速HBM在臺研發並擴大產能。

他強調，美光加碼投資臺灣是現在進行式，也是臺美貿易談判後一項重要的投資。這個月美光和臺灣的力晶積成公司已經達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義，證明了美光在臺布局，已經提升到和本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

他認為，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可。臺灣在美光的協助下，將會在臺灣擴大HBM的先進製造能量及先進技術，臺灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手。臺灣和美國將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，也創造彼此的繁榮發展。

賴清德期盼未來美光在臺投資繼續創下新的里程碑，共同並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。

