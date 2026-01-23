接見美參議員再提國防特別預算 賴清德盼：勿讓中國劃紅線

總統府提供

賴清德總統今天接見美國參議員蓋耶哥表示，去年他提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，臺灣將持續捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線。蓋耶哥則表示，美國國會跨黨派支持臺灣的主權獨立，並樂見臺灣在國際社會占有一席之地。

台積電擴大赴美國亞利桑那州投資，賴清德今天接見代表該州的參議員蓋耶哥訪問團，感謝其長期於美國國會支持臺灣，並提到，蓋耶哥曾在2018年擔任聯邦眾議員時首次造訪臺灣；在就任聯邦參議員後，以新的身分再度來訪，持續展現對臺灣的關心與支持。

蓋耶哥在眾議員任內是眾院軍事委員會成員，長期關注國際安全與印太情勢，更多次在「國防授權法案」推動友台條文，賴清德對此表示感謝，並指出，臺灣是世界的臺灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。

他指控，近期中國持續增加在臺海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對臺壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

面對威權國家的威脅，賴清德強調，臺灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知臺灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。

因此，他說，去年他提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，要擴大投資臺灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「臺灣之盾」。臺灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

在經濟方面，賴清德表示，臺灣與美國已完成對等關稅談判。由於谷立言也陪同訪團在場，他感謝谷立言的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，他相信未來臺美之間高科技產業合作將更加密切。

他說，尤其蓋耶哥來自亞利桑納州，最近臺北到鳳凰城的直飛航線已經正式啟航，此次來訪就是搭乘這條直飛航線。另外，台積電前往亞利桑納州投資，也是臺美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化臺美關係。

他也期盼蓋耶哥可以協助推動美國國會盡速審議通過「解決臺美雙重課稅法案」，為臺美經貿夥伴關係創造雙贏。

蓋耶哥則指出，此次訪問行程雖然短暫，但他對臺灣的感情始終非常深厚，也努力尋求訪臺的機會。2018年到訪臺灣時曾說，會在個人職涯發展過程中持續深化臺美夥伴關係，值此人生階段，他也希望確保自己能回訪及維持這段關係。

他提到，自2018年以來，臺美關係和臺灣自身都有相當大的變化。首先是賴清德總統提出的國防預算規劃，已在美國國會獲得高度關注。臺灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

談到雙重課稅議題，蓋耶哥指出，這是能達成臺美雙贏的課題。對亞利桑納而言更是如此，臺灣企業，尤其是台積電在該地的投資規模令人印象深刻，亞利桑納州的民眾非常自豪於這段夥伴關係與投資成果。部分亞利桑納州的企業也已在臺灣拓展業務，特別是在無人機領域，期待未來能進一步擴大雙邊合作。

針對臺灣所處的地緣政治環境，他說，美國國會跨黨派持續支持臺灣的主權獨立，以及成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與臺灣往來。

蓋耶哥強調，美國樂見臺灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，臺美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛臺灣的主權與發展空間。

副總統蕭美琴隨後接見蓋耶哥訪團表示，蓋耶哥選區所在的亞利桑納州已成為臺灣在地緣政治與經濟發展上極為重要的夥伴，台積電在美的成功來自臺美政府密切協調與亞利桑納州及鳳凰城的支持，盼相關成就能展現臺灣對全世界的貢獻。

她說，在地緣政治方面，亞利桑納州長期提供我F-16飛行員訓練場域，並在臺灣持續接收新型戰機、逐步納入機隊的過程中支持我國飛行員訓練。在經濟合作方面，台積電在美國的投資是美國史上規模最大的外國直接綠地投資案。隨著台積電因應市場需求而持續擴大全球產能，美國持續是臺灣重要的合作夥伴。

