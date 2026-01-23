接見美參議員蓋耶哥 顧立雄：以台灣安全合作倡議基礎續推台美合作

國防部長顧立雄資料照。圖為顧立雄2025.12.24接見日本前法務大臣鈴木馨祐，感謝鈴木眾議員長期支持我國主權地位。



國防部長顧立雄今天（1/23）接待美國聯邦參議院蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員一行，感謝訪賓給予台灣堅定支持，並期望台美安全合作關係持續深化、穩健推進。近年來台美雙方軍事交流與互訪密切。未來，將在本年度美國國防授權法案《台灣安全合作倡議》（Taiwan Security Cooperation Initiative, TSCI）的基礎上，持續推動具體合作，共同朝守護印太地區和平穩定的目標邁進。

美國國會日前由聯邦眾議院通過參眾兩院協商後的2026年國防授權法案（NDAA 2026），眾議院撥款委員會19日公布國防撥款法案，並透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

美國聯邦眾議院開會資料照。圖為2025.7.3眾議院通過川普政府「大而美」政府預算案後，共和黨議員拍手慶祝。路透社

國防部今天晚間發布新聞稿指出，國防部長顧立雄今天下午由國防部相關主管陪同，接見蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員一行。顧立雄表示，美國國會長期以來重視臺灣國防安全，以具體行動表達對臺的堅定支持。蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員的來訪，就是展現對臺灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向參議員及美國政府，表達誠摯的感謝。

顧立雄指出，這是蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員睽違7年再次來臺，以實際行動表達堅定友我立場，如提出臺美醫療夥伴關係及供應鏈安全的《國防授權法》（NDAA）修正案、連署支持臺灣參與國際組織等法案。

由於美國國會本週一剛通過撥款共11.5億美元援助台灣強化國防，顧立雄也對蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員表示，近年來臺美雙方軍事交流與互訪密切。未來，將在本年度美國國防授權法案「臺灣安全合作倡議」的基礎上，持續推動具體合作，共同朝守護印太地區和平穩定的目標邁進。

顧立雄強調，面對中共日益升高的軍事威脅，臺灣將持續推動國防改革並提升國防預算，強化自我防衛能力；感謝蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員長期在美國國會中扮演關鍵的友臺力量，期盼未來持續支持深化臺美安全夥伴關係。

