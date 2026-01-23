接見美參議員 顧立雄：台美持續推具體合作、守護印太和平

國防部長顧立雄今（23）日接待美國參議院蓋耶哥（Ruben Gallego）參議員一行，感謝訪賓給予台灣堅定支持，並期望台美安全合作關係持續深化、穩健推進。

顧立雄表示，美國國會長期以來重視台灣國防安全，以具體行動表達對台的堅定支持，蓋耶哥參議員的來訪，就是展現對台灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向參議員及美國政府，表達誠摯的感謝。

顧立雄指出，這是蓋耶哥參議員睽違7年再次來台，以實際行動表達堅定友我立場，如提出台美醫療夥伴關係及供應鏈安全的《國防授權法》（NDAA）修正案、連署支持台灣參與國際組織等法案。

顧立雄表示，近年來台美雙方軍事交流與互訪密切，未來，將在本年度美國國防授權法案「台灣安全合作倡議」的基礎上，持續推動具體合作，共同朝守護印太地區和平穩定的目標邁進。

顧立雄強調，面對中共日益升高的軍事威脅，台灣將持續推動國防改革並提升國防預算，強化自我防衛能力；感謝蓋耶哥參議員長期在美國國會中扮演關鍵的友台力量，期盼未來持續支持深化台美安全夥伴關係。

