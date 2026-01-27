接見美台商會訪團 卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

行政院長卓榮泰今接見美台商會主席柯拉克（Keith Krach）一行。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今接見美國台灣商業協會(US-Taiwan 訪團一行時表示，台美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，爭取到15％對等關稅及232條款優惠，關於賴總統提出的400億美元軍事採購特別預算，儘管國會仍有不同意見，行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。

卓榮泰指出，台美雙方歷經9個半月的對等關稅談判，已在第一階段「臺美投資合作備忘錄（MOU）」取得具體成果。在行政院副院長鄭麗君與政委楊珍妮所率談判團隊的共同努力下，成功為臺灣爭取到15％的對等關稅，維持我國與競爭國家的公平競爭力。此外，在半導體及衍生性產品方面，更獲得美國「232條款」的最優惠待遇。

卓榮泰強調，我國提出的「臺灣模式」，將利用臺灣過去的發展經驗，協助美國形成產業聚落，進一步推進雙方企業在美國投資的長遠發展，這些都足以印證臺灣會是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。臺灣將以這些成果作為雙方關係進一步發展的重要基礎，持續與美方政府進行更多接洽，希望獲得更合理而有利雙方的最終結果。

針對產業升級，卓榮泰表示，政府預計投入逾1000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名優秀人才，並帶動15兆元產值；美國總統川普亦提出「美國AI行動計畫」，期盼未來台美雙方能就此展開深度對話，強化彼此供應鏈的合作基礎。

在雙向投資方面，卓榮泰提到，聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商在台灣設立資料中心、海外總部或研發機構；為進一步促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定」，具有其實質必要性。

最後，關於賴清德總統提出的400億美元軍事採購特別預算，卓榮泰表示，盡管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊；為維護印太地區和平穩定，台灣必須展現自我防衛的決心與能力。

