接見美台商會訪團 卓榮泰：行政團隊全力對國會溝通軍購特別預算

行政院長卓榮泰27日接見美台商會主席柯拉克、會長韓儒伯訪團一行。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（27）日接見美國台灣商業協會（US-Taiwan Business Council，USTBC）訪團一行，強調臺美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，成功爭取到15%對等關稅及232條款最優惠待遇，維持臺灣與競爭國家的公平競爭力。卓榮泰表示，未來政府將持續推動「AI新十大建設」，盼在國家安全、能源穩定及產業發展過程中，與美方共築堅實的民主供應鏈，實現互惠雙贏。

卓榮泰首先歡迎美台商業協會柯拉克（Keith Krach）主席與韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長時隔不到半年再度率團訪臺，並代表政府表達誠摯歡迎。此次訪團成員涵蓋科技、半導體、國防、金融與消費性產品等多樣化產業，將與相關單位展開多項會談，顯示美方高度重視增強臺美供應鏈及雙方市場合作。

卓榮泰指出，臺美雙方歷經9個半月的對等關稅談判，在第一階段「臺美投資合作備忘錄（MOU）」取得具體成果。在行政院鄭麗君副院長與楊珍妮政務委員所率談判團隊努力下，成功為臺灣爭取到15%的對等關稅，維持公平競爭力；在半導體及衍生性產品方面，更獲得美國「232條款」的最優惠待遇。

卓榮泰強調，臺灣提出的「臺灣模式」將利用過去發展經驗協助美國形成產業聚落，推進雙方企業在美國的長遠投資，印證臺灣是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。政府將以此成果作為基礎，持續與美方接洽，爭取更合理、有利雙方的最終結果。

在產業升級方面，卓榮泰表示，賴清德總統致力推動「五大信賴產業」，行政院據此提出「AI新十大建設」，以《人工智慧基本法》作為法規基礎，預計投入逾1,000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名優秀人才，並帶動15兆元產值。美國川普總統亦提出「美國AI行動計畫」，盼未來臺美就此展開深度對話，強化供應鏈合作基礎。

卓榮泰進一步提及雙向投資熱絡，包括聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商如AWS在臺啟用亞太區域資料中心、輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）在北高兩市設立海外總部、Google擴大在臺研發機構，以及美光（Micron）與美商科林研發中心（Lam Research）的對臺投資計畫。在2025年「選擇美國投資高峰會」上，臺灣已是半導體、AI量子與無人機等產業最大的國外代表團。為促進經貿關係，推動「臺美避免雙重課稅協定」（ADTA）具有實質必要性。

卓榮泰也指出臺美雙向對話重要性，包括2025年有5位美國州長訪臺、「臺美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）新一輪對話進行中，以及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）自2021年起促進產業深入交流。台灣電力公司已與美商西屋公司（Westinghouse Electric）簽署MOU，針對核三廠重新啟動，盼藉技術協助進行自主安全檢查及長期運轉支援，確保能源安全穩定。

針對賴總統提出的400億美元軍事採購特別預算，卓榮泰表示，儘管國會仍有不同意見，行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。他強調，為維護印太地區和平穩定，臺灣必須展現自我防衛決心與能力，期盼柯拉克主席及美台商業協會持續給予支持，共同創造互惠雙贏。

柯拉克主席致詞時表示，過去5年臺美關係長足進展，自2020年起定期舉辦EPPD，並簽署「臺美科學及技術合作協定（STA）」；台積電2020年5月宣布赴美投資120億美元等合作，為臺美自由貿易協定及備忘錄奠定基礎。美國企業投資臺灣能帶來示範效果，吸引更多盟友投資；台積電投資美國則促進半導體廠赴美，帶來更高投資與就業機會。

柯拉克主席提到，今年適逢美國獨立250週年，川普總統將以彰顯美國價值方式慶祝，而臺灣同樣象徵自由、民主及勇氣。他強調「自由」無比重要，唯有自由促進創新、帶來繁榮與穩定希望。美方將基於自由民主共同價值，作為臺灣可靠、互相支持的夥伴。

此次拜會由外交部葛葆萱次長陪同，李慧芝發言人、經濟部江文若次長、國家發展委員會詹方冠副主任委員、國家科學及技術委員會陳炳宇副主任委員也在座。

