接見美台商會 卓榮泰：行政團隊全力對國會溝通國防特別條例

行政院長卓榮泰今日(27日)接見美國台灣商業協會（US-Taiwan Business Council，USTBC）訪團一行時表示，台美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，爭取15%對等關稅及232條款優惠，維持我國與競爭國家的公平競爭力。卓榮泰也提到，針對賴清德總統所提400億美元軍事採購特別預算，儘管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。

卓榮泰指出，台美雙方歷經9個半月的對等關稅談判，已在第一階段「台美投資合作備忘錄(MOU)」取得具體成果，在行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮所率談判團隊努力下，成功為台灣爭取到15%的對等關稅；此外，在半導體及衍生性產品方面，也獲得美國「232條款」的最優惠待遇。

他表示，我國提出的「台灣模式」，將利用台灣過去的發展經驗，協助美國形成產業聚落，進一步推進雙方企業在美國投資的長遠發展，這些成果足以印證台灣會是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴，並將持續與美方政府進行更多接洽。

針對產業升級，卓榮泰指出，賴總統所推動「五大信賴產業」，行政院據此提出「AI新十大建設」，並以《人工智慧基本法》作為法規基礎，政府預計投入逾1,000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名人才，並帶動新台幣15兆元產值，期盼未來台美雙方能展開更深度的科技合作對話。

在雙向投資方面，卓榮泰表示，包括台積電、聯發科、環球晶赴美投資，美商如AWS、輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、Google、美光（Micron）及科林研發中心（Lam Research）皆持續深化在台布局；卓榮泰強調，推動「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）具有實質必要性。

卓榮泰進一步指出，台美雙向對話持續深化，包括「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）皆持續推進；同時也提及台電與美商西屋公司簽署合作備忘錄，針對核三廠重新啟動進行技術合作，以確保台灣能源安全穩定。

卓榮泰更強調，賴總統提出400億美元軍事採購特別預算，他表示，行政團隊將全力與國會溝通並提供詳細資訊，強調台灣必須展現自我防衛的決心與能力，以維護印太地區和平穩定。