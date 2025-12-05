（圖／翻攝自總統府YouTube直播）





總統賴清德今（5）日上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，台灣與美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，共享理念價值，深化交流合作。賴清德並強調，上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。未來台灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由價值與生活方式。

廣告 廣告

賴清德說，美國外交政策全國委員會一直是國際上非常重視的智庫和交流平台，多年來透過各項座談及研究報告關注台海局勢，增進國際對台灣的認識。

賴清德指出，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴清德說，面對威權主義擴張，我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定且負責任的行動。並提到，在上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計2030年前達到5%。台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

賴清德表示，感謝美國歷任政府依據《臺灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對臺灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，這就是最好的證明。

賴清德強調，台灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴。並再次歡迎訪賓來訪，為深化台美夥伴關係提供建言。

更多新聞推薦

● 接見美國外交政策全國委員會訪團 賴清德：持續推動國防改革及深化台美關係