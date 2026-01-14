接見美國鳳凰城市長 賴總統：希望台美早日簽署避免雙重課稅協定

賴清德總統今天(14日)下午會晤「美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌(Kate Gallego)訪問團」，賴總統致詞時表示，台積電前往亞利桑納州投資設廠，正是台美交流最具代表性的成果之一，為推動更全面、更多元的往來，希望台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定，共創雙贏。

星宇航空將在15日舉辦「台北－鳳凰城」直航首航儀式，美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌特別率團訪台共襄盛舉，並在今天(14日)晉見賴清德總統。

蓋蕾歌表示，賴總統過去擔任副總統的時候就曾接見她，她提過直飛航線的重要性，很感謝賴總統放在心上、促成合作。她指出，台北跟鳳凰城締結為姊妹城市已經超過40年，在她任內，有望歡慶締約50週年，她相信這些直飛航班將進一步加深兩地的聯繫。

蓋蕾歌也說，訪團成員之一、鳳凰城觀光暨會展局局長普瑞斯(Ron Price)正在努力向鳳凰城居民宣傳台北值得遊覽，可以作為通往亞洲的第一站，希望鳳凰城居民人人都想來台北101大樓取景、拍照留念。訪台期間，她也看到不少亞利桑納州著名景點旅遊廣告，她誠摯歡迎台灣遊客蒞臨鳳凰城。

此外，蓋蕾歌也介紹另一名訪團成員是鳳凰城市議員歐布萊恩(Anne O’Brien)，她的選區正是台積電設廠的地區，台積電在美分公司上週在鳳凰城購買了900英畝土地用於擴建廠區，對此，蓋蕾歌認為，台積電的成功就是鳳凰城的成功，台積電已為當地居民帶來了巨大的福祉，台積電設廠創作了許多工作機會，有些年輕人因此得以買房、成家立業。

賴總統致詞時也說，台積電前往亞利桑納州投資設廠，正是台美交流最具代表性的成果之一，這不只是單一企業的市場布局，也是台美攜手合作的最重要象徵。

賴總統表示，面對人工智慧時代加速來臨，美國總統川普有意積極推動美國再工業化、打造美國成為人工智慧世界中心，台灣有意願也有能力以完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能及市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的非紅供應鏈，讓台美之間的經貿合作產業安全更加穩固緊密。他說：『(原音)未來，台灣將持續與美國推動更全面、更多元的往來，期待在各位貴賓的支持與努力之下，台美雙方能夠早日完成避免雙重課稅協定的簽署，這不僅僅有助於台積電與其他供應鏈廠商在美國長期生根，也將為亞利桑納州以及鳳凰城創造更多高薪工作及產業聚落成長的動能。』

賴總統表示，台灣與亞利桑納州都高度重視人才培育及世代連結，雙方透過高等教育合作推動半導體及人工智慧人才培訓、雙聯學制、實習及研究交流，一步一步為產業培養具備專業能力與國際視野的新世代人才，這樣的合作模式不僅回應產業實際需求，也讓台灣跟鳳凰城不僅在科技合作是投資夥伴，更是共同培育未來人才的戰略夥伴，他期待雙方交流能夠穩健前行，在未來開創更多、更深入、更具前瞻性的交流跟合作。(編輯：沈鎮江)