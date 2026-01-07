接見美大學訪團 江啟臣：台灣為亞洲民主重要典範 (圖)

其他人也在看
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
美眾院議長強生挺川普 委內瑞拉行動「毋須國會同意」
美軍逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛，美國眾議院議長強生聲稱，川普總統毋須事先獲得國會同意或授權，就可以進行軍事行動。（戚海倫報導） 美國眾議院議長強生在參加空襲委內瑞拉的閉門簡報會前，接受美國有線電視中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
歐洲議會訪團來台晉見賴總統 批中圍台軍演具挑釁意味｜#鏡新聞
歐洲議會議員訪團今天(1/6)上午在總統府晉見總統賴清德，歐洲議會友台小組主席凱勒強調，維持台海和平現狀是歐洲議會優先事項，同時強烈譴責中國發動對台軍演以及分別被中俄非法截斷電纜。總統賴清德當面表達感謝，期盼雙方以及所有民主國家持續團結合作，抵抗威權主義對外擴張。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬杜洛倒台是有內鬼！媒體人曝台灣「滲透風險」
美國日前以涉嫌走私毒品為由，將委內瑞拉總統馬杜洛帶往美國受審，消息一出震撼國際社會。相關發展也引發外界憂心，是否可能成為大國對付他國領導人的新模式，甚至被中國大陸借鏡，對台灣採取類似「斬首行動」。對此，資深媒體人謝寒冰5日指出，以馬杜洛此次遭帶離為例，直言其關鍵就在於「內鬼」與線人情資。他質疑，是否也可能有人將總統賴清德的行程與動態，即時回報給中共，外界無從得知。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
乳品加工稽查未設專職恐影響食安 3業者挨罰
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署今天公布最新乳品加工食品製造業稽查結果，有3家業者被查獲未設置專門職業人員，其中1家連衛生管理人員也沒有，恐影響食安品管把關，各罰3萬元、總計罰12萬元。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
賴卓開講總預算 藍批提早選戰
今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，1.25兆國防特別預算條例也遲無法排進立法院議程，傳出賴清德總統、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講，向民眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。國民黨主席鄭麗文5日痛批，現在問題的癥結在於賴清德的心魔，但賴擺明不想面對，只想提早開打選戰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
總預算再被擋TPSS恐斷炊 王義川：業者若退出 藍委負責？
政治中心／林靜、胡景順、SNG台北報導今年度中央政府總預算案，遭在野黨擋下、至今仍無法付委審查，今（7號）立委王義川合體北北基桃4縣市議員召開記者會，痛批總預算再不審、首當其衝的就是使用TPASS的百萬通勤族，盡管四縣市首長研議先墊付，但恐怕到年後經費就不夠用，不少家庭可能一個月要多付好幾千塊。前一天立法院程委會，藍白再度聯手擋下今年度中央政府總預算，影響的不只是今年度新興計畫，還有廣大的TPASS通勤族，首當其衝。立委（民）王義川：「總預算沒通過，代表交通部沒辦法把這筆錢，撥給台北市政府新北市政府，基隆市政府跟桃園市政府，客運業者拿不到錢的下一步，有可能會退出TPASS。」預算不下來，Tpss恐斷炊，北北基桃地方議員，在民進黨中央合體開記者會，盼藍白地方立委們省省好、別因政操作、影響民眾荷包。總預算再被擋TPSS恐斷炊，王義川轟業者若退出藍委負責嗎？（圖／民視新聞）台北市議員（民）顏若芳：「蔣萬安又講說，沒關係我們還有自籌款，14.7億能夠撐多久。」新北市議員（民）張維倩：「侯友宜侯市長，你講說編了11億元，治標不治本的事情，侯友宜侯市長，你不能因為你擔任市長，是最後一年所以你雙手一攤。」桃園市議員（民）李宗豪：「張善政必須要負起，身為桃園市長的責任，主動來跟六位（桃園）立委來溝通。」基隆市議員（民）曾怡芳：「一旦這些補助中斷的話，通勤族勢必回到，原本這些高票價的票價。」總預算再被擋TPSS恐斷炊，王義川轟業者若退出藍委負責嗎？（圖／民視新聞）但國民黨似乎聽不進去，反擊執政黨危言聳聽、恐慌行銷，還說北北基桃四縣市12號就會開會研議對策，讓地方政府先墊付、不會斷炊。立委（國）李彥秀：「民進黨現在就是在轉移焦點，對民眾做情緒勒索，總預算現在最大問題，其實就是民進黨不肯編列預算。」立委（民）王義川：「繼續講危言聳聽，到最後有客運業者退出TPASS，國民黨的立委要負責，四個縣市政府能撐多久，大家手上也沒很多錢，不要在那邊臭屁。」總預算放著不審，影響的不只是國家發展，更攸關民眾權益荷包，全民受害。原文出處：總預算再被擋TPSS恐斷炊 王義川：業者若退出 藍委負責？ 更多民視新聞報導羅智強扯鄭南榕！稱國安法修法箝制言論自由 律師：明顯法盲瞎扯蔣萬安連任危機？王世堅點名4人選北市 大讚民進黨內「最強人選」中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
特朗普為何要跨境抓捕委內瑞拉總統馬杜羅？
美國總統特朗普警告委內瑞拉臨時領導人德爾西·羅德里格，如果不配合美國，她將「付出非常高的代價」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 2
美國大幅調整兒童疫苗政策 建議接種項目減少
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普政府今天大幅修訂美國兒童疫苗接種計畫，推翻多年來以科學證據為基礎、透過例行接種降低疾病風險的方針，例如今後不再建議所有孩童都需施打流感、A型和B型肝炎疫苗。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流與旅遊潮增呼吸道疾病風險 桃市衛生局：快接種新冠、流感疫苗
桃園市衛生局表示，春節連假即將到來，民眾返鄉及出國旅遊人潮頻繁，加上入冬首波寒流來襲，呼吸道傳染病傳播風險明顯升高，目前桃園市公費流感疫苗庫存約剩1.9萬劑，另公費新冠疫苗自今年1月至2月擴大接種對象，提醒符合接種資格民眾請及早接種，尤其高風險族群更應儘速完成疫苗接種。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 196
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 226
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
MLB》去年世界大賽舉雙手救了道奇的英雄 外野手Dean被巨人隊DFA
去年世界大賽第6戰高舉雙手跟裁判示意球卡在護墊。救了洛杉磯道奇的外野手Justin Dean，去年季後被釋出被舊金山巨人隊網羅，今天被指定轉讓DFA，騰出名額給新加入右投Tyler Mahle。TSNA ・ 9 小時前 ・ 發表留言
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 8