接見美智庫 總統：400億美元特別預算是展現自我防衛決心

賴清德總統今天(5日)接見「美國外交政策全國委員會」(NCAFP)訪團時表示，台灣與美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴，面對威權主義擴張，政府已提出為期8年、400億美元的特別預算案，展現自我防衛決心。總統也感謝美國歷任政府履行對台灣的支持和承諾，並認為美國總統川普簽署《台灣保證落實法案》就是最好的證明。

賴清德總統5日上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下接見「美國外交政策全國委員會(NCAFP)」會長艾略特(Susan M. Elliott)所率的訪問團。

廣告 廣告

總統致詞時首先提到「美國外交政策全國委員會」是國際重要的智庫和交流平台，多年來透過各項座談及研究報告關注台海局勢，增進國際對台灣的認識，他要感謝訪團成員對於台灣堅守民主價值的肯定與支持。

總統指出，台灣位於印太第一島鏈，維護印太和平穩定、促進世界繁榮發展是台灣不變的目標；然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

總統說，面對威權主義擴張，台灣持續提升國防力量，展現自我防衛決心，政府已於上週提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於對美重大軍事採購及發展國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；台灣也會持續推動國防改革、提升全社會防衛韌性、支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

總統也藉此機會感謝美國歷任政府對台灣的支持與承諾，尤其美國總統川普日前正式簽署《台灣保證落實法案》(Taiwan Assurance Implementation Act)就是最好的證明。總統說：『(原音)感謝美國歷任政府依據《台灣關係法》及「六項保證」履行對台灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，這就是最好的證明。』

總統強調，台灣與美國是彼此的重要戰略及經貿夥伴，他期待雙方在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上都是彼此最大的夥伴。

艾略特隨後致詞時則表示，「美國外交政策全國委員會」在過去20年來多次造訪台灣，作為每年亞洲之行的一部分，她很期待此行與賴總統能就區域安全與繁榮、台美關係等兩國共同關切的議題進行交流並富有成果。 (編輯：柳向華)