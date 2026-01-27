接見美臺商業協會訪團 卓揆盼共築堅實民主供應鏈

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（27）日接見美國臺灣商業協會（USTBC）訪團一行時表示，臺美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上，已取得實質成果，爭取到15%對等關稅及232條款優惠，維持我國與競爭國家的公平競爭力。未來政府將持續推動「AI新十大建設」，在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，盼能創造臺美雙方互惠雙贏，共築堅實的民主供應鏈。

卓揆指出，臺美雙方歷經9個半月的對等關稅談判，已在第一階段「臺美投資合作備忘錄（MOU）」取得具體成果。在行政院副院長鄭麗君與政務委員楊珍妮所率談判團隊的共同努力下，成功為臺灣爭取到15%的對等關稅，維持我國與競爭國家的公平競爭力。此外，在半導體及衍生性產品方面，更獲得美國「232條款」的最優惠待遇。

卓揆強調，我國提出的「臺灣模式」，將利用臺灣過去的發展經驗，協助美國形成產業聚落，進一步推進雙方企業在美國投資的長遠發展，這些都足以印證臺灣會是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。臺灣將以這些成果作為雙方關係進一步發展的重要基礎，持續與美方政府進行更多接洽，希望獲得更合理而有利雙方的最終結果。

卓揆表示，未來政府將持續推動「AI新十大建設」，在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，盼能創造臺美雙方互惠雙贏，共築堅實的民主供應鏈。（行政院提供）

卓揆強調，臺灣會是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。（行政院提供）