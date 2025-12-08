接見美訪團！蕭美琴：台灣致力於自我防衛 盼國際持續關注台海和平穩定

記者盧素梅／台北報導

蕭美琴副總統今（8）日上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團，感謝訪賓持續關注台灣及長期促進對話與交流的努力。她並表示，面對持續加劇的外的挑戰與威脅，台灣將增加國防預算與推動體制改革，致力於自我防衛，也期盼國際社會持續關注並強調台海和平穩定的重要性。

NCAFP訪賓一行包括「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）以及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等，由外交部次長陳明祺陪同，前來總統府拜會副總統。

廣告 廣告

蕭美琴首先歡迎訪賓們再次到訪台灣，也感謝「美國外交政策全國委員會」持續關心台灣以及印太地區的安全與穩定，NCAFP深知溝通不良的危害，長期致力於支持各方對話與交流的機會。她並表示，多年前經常參與NCAFP舉辦的相關對話，非常珍惜每次溝通的機會，以期減少不必要的誤判和誤解。

蕭美琴指出，台灣正面臨前所未有的挑戰，包括來自外部對我之威脅、解放軍針對日本與南海等周遭區域的軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰及認知戰等，相關作為實令世界各地的人們感到擔憂。

蕭美琴表示，台灣刻致力於自我防衛，持續投資以強化國防能力，賴清德總統近日也宣布增加國防預算，同時也推動國防體制內各項必要的改革。

蕭美琴感謝包括美國在內的許多國家一再重申維護台海現狀與和平穩定的重要性，及台海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對台灣人民而言至關重要。也再次感謝所有訪賓對台灣的持續關注與付出的努力。

更多三立新聞網報導

47億憑空蒸發！台塑遇超級逆風 年減26%創慘烈低點

不甩對美輸出下跌！中國11月出口反彈 年順差破1兆美元紀錄

台塑四寶合計11月營收1022億元 年減13.8%

美「國安戰略」8度提台灣 中國外交部嗆：鬥則俱傷！停止縱容以武拒統

