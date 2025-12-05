【接見美NCAFP訪團】賴總統：續推國防改革 深化民主夥伴關係

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，臺灣與美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，共享理念價值，深化交流合作。上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；未來臺灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持臺美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由價值與生活方式。

賴總統昨日在總統府接見「美國外交政策全國委員會」訪團，訪團成員包括美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山及太平洋世紀研究所所長薄瑞光等。賴總統致詞指出，我國位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是臺灣不變的目標。然而，中共近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅臺灣及周邊國家，企圖改變臺海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴總統說，面對威權主義擴張，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是臺灣堅定且負責任的行動。在上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計2030年前達到5%。臺灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持臺美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

賴總統也感謝美國歷任政府，依據《臺灣關係法》及「六項保證」，履行對臺灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對臺灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過《臺灣保證落實法案》，美國總統川普已經簽署生效，這就是最好的證明。

賴總統強調，臺灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴；並再次歡迎訪賓來訪，為深化臺美夥伴關係提供建言。