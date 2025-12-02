接見聽奧代表團 總統：持續投入資源落實用運動壯大台灣

「2025年東京聽奧代表團」日前載譽返國，賴清德總統今天(2日)下午接見代表團選手、教練及隊職員，肯定代表團在東京聽奧拿下1金、6銀、6銅的好成績，展現堅韌的台灣精神。總統並表示，未來政府會投入更多資源，持續調整政策健全環境設施，也將照顧所有運動員的運動生涯，期盼落實「用運動壯大台灣」的目標。

在日本東京舉行的「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」(簡稱聽奧)日前閉幕，台灣代表團在保齡球女子團體領軍下，締造佳績，賴清德總統2日下午在總統府接見「2025年東京聽奧代表團」選手、教練及隊職員。

總統致詞時肯定該運動會是世界級的賽事，今年台灣在東京聽奧拿下1金、6銀、6銅的好成績，他要感謝台灣英雄不只展現實力、爭取榮譽，更讓堅韌的台灣精神在世界各國好手面前綻放耀眼光芒，同時也要感謝所有教練陪伴選手訓練，當選手的靠山，集結眾人力量讓選手在場上全力以赴。

總統也指出，政府今年成立「運動部」，邀請羽球金牌國手李洋擔任首任部長，彰顯國家對運動員的重視，未來也會持續投入資源，完善各項運動政策。總統說：『(原音)李洋擔任首任部長，這是國家對運動員的重視，要全力落實「用運動壯大台灣」的目標。未來政府會投入更多資源，持續調整政策健全環境設施，並且提供更多跨領域的專業資源，還有很重要的，也要完善選手和教練的生涯規劃。』

總統說，他很喜歡棒球，也是忠實的棒球迷，他從政以來一直支持台灣的運動發展，認為每一位選手、每一種運動都應該被重視、被支持。總統強調，政府會和運動部一起照顧所有運動員的運動生涯，未來也會持續強化選手的就學、就業與第二專長培訓，協助退役後銜接教練、體育行政、運動產業等不同發展。

總統並說，運動部底下設有全新單位「運動適應司」，將「適應體育」作為國家的重要政策來推動，期盼讓不同需求的國人朋友都能平等參與、享受運動，真正落實全民運動與運動平權的目標。(編輯：宋皖媛)

