接見華府智庫訪團 賴清德：民主陣營合作抵禦威權

總統賴清德21日在總統府接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，也強調民主國家唯有團結合作，才能共同面對威權主義的挑戰。

總統賴清德說：「今（2026）年我們也提出了400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾先進防空系統，引進高科技及人工智慧，並且壯大台灣的國防工業。」

除了國防，賴清德也提到，過去4年台灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年的總和，近期台美關稅談判已經底定，未來也希望透過經濟繁榮夥伴EPPD對話，持續深化與各國的連結。

廣告 廣告

總統賴清德表示，「我們期盼後續透過經濟繁榮夥伴對話EPPD，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學以及技術等各領域的合作。」

不過，台美關稅協議拍板後，中國方面隨即關注相關動向，中國國台辦在21日的記者會上直接點名回應。

中國國台辦發言人彭慶恩說道，「所謂的貿易協議，實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結、掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的賣身契。」

德國馬歇爾基金會會長霍雪芙指出，印太安全和台灣海峽的穩定不僅攸關區域局勢，也牽動跨大西洋乃至全球的安全與供應鏈韌性。她強調，台灣議題並非單一區域問題，而是全球性議題，期待未來能與台灣進一步深化夥伴關係。