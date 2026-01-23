接見軍備業者？林佳龍曝與8人訪團深入交流這些議題：都是台灣重要朋友

​美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）近日率領訪團來台，繼接連晉見副總統蕭美琴、總統賴清德，外交部長林佳龍今（23）日也接見訪團，外交部晚間透過新聞稿說明，雙方就台灣國防韌性、整體發展策略及區域安全情勢深入交流。林佳龍則透過社群媒體表示，此次訪團共8名成員，都是台灣的重要朋友，他也向8人說明「總合外交」作為。

霍雪芙一行人21日上午獲蕭美琴接見，下午則在總統府晉見賴清德，據總統府新聞稿，訪團除了霍雪芙，還有北大西洋公約組織（NATO）前最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、北約前最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard），及德州大學奧斯汀分校國安法資深研究員史俊（Marik String）、GMF資深副會長克里曼（Daniel Kliman）及印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。

不過，中華戰略學會資深研究員張競22日指出，總統府刻意遮掩訪團中的2名軍備業者，分別為無人機公司Quantum Systems聯合執行長Sven Kruck，及主攻無人戰車的ARX Robotics政府關係主管Brittany Jacob；張競說，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，實在沒有必要如此遮掩，大方公開資訊發新聞稿，遠比刻意遮掩好得多，總統府如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

此後，外交部今日晚間發布新聞稿說明林佳龍接見GMF訪團，全文僅提及霍雪芙一人率領跨大西洋專家學者訪問團，成員包含美國、法國、英國及德國等國國防安全領域專家，並說明GMF為跨黨派公共政策研究機構，致力於深化北美與歐洲在跨大西洋及全球議題上的共識與合作，在歐美政策圈具有深遠影響力；林佳龍則透過臉書說明，訪團共8名成員，由霍雪芙率團，台灣的「老朋友」葛來儀也在其中，「各位訪賓長期深耕國際關係研究，並持續關注台灣議題，都是台灣的重要朋友」。

外交部長林佳龍（中）23日接見美國智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團8名成員。（外交部提供）

林佳龍再談總合外交 霍雪芙：與智庫宗旨高度契合

林佳龍說，自己日前在總統府陪同賴清德接見訪團後，今日在外交部持續與訪團深入交換意見，聚焦台灣的外交、經濟與安全議題。會中，他從全球局勢談起，中國已成歐美日漸迫切、步步進逼的威脅，促使美國加速推動「再工業化」強化供應鏈安全，歐洲也大幅提升國防安全投入，走向更積極防務整備，台灣則將以總合外交為核心，透過更積極的外交作為，深化與夥伴國家的合作關係。

林佳龍指出，在價值外交上，台灣與跨大西洋夥伴同樣堅守自由民主、人權法治及以規則為基礎的國際秩序；同盟外交方面，台灣則將遵循賴清德的戰略方向，持續提升國防預算與自我防衛能力，打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技與人工智慧（AI），並進一步壯大台灣國防工業；至於經濟外交，則將聚焦台灣在半導體與AI供應鏈的關鍵優勢。

林佳龍提到，台灣正積極強化與美國、歐洲的雙向投資與產業合作，例如推動以德國、波蘭與捷克為核心的「歐洲晶片三角」，共同建構更強健的「非紅供應鏈」與產業韌性，進一步提升民主夥伴的經濟安全與整體競爭力；同時，台灣也提出榮邦計畫，為友邦與夥伴國家量身訂做符合其國家發展需求的合作專案，並積極落實與民主夥伴在第三國的合作，目標不僅是互惠共榮，更要協助友邦與夥伴國家提升民主治理，共同抵禦威權國家的威脅利誘。

林佳龍也說，最重要的是台灣期待透過深化雙向貿易與投資，讓台灣與美國、歐洲成為共享利益、共同目標的夥伴，讓台灣不只是利害關係人（stakeholders），更是股東（shareholders），「我們希望彼此的關係不僅建立在共同價值，更要透過具體的合作，追求共同的利益，讓當地人民有感受益，以鞏固民主社會對台灣的支持。」

另一方面，外交部轉述，霍雪芙於會中說道，訪團多數成員為首次訪台，對於能有機會親身了解台灣情勢深感重要。她強調，美國及歐洲國家普遍認知到台灣的戰略重要性，台灣不僅在地緣政治上具關鍵地位，更是國防科技與創新領域不可或缺的夥伴；她也認同總合外交策略，認為此與GMF促進跨大西洋夥伴合作的宗旨高度契合，並期許未來持續協助台灣深化與跨大西洋夥伴的戰略關係。

