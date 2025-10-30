接見金商獎企業 鄭麗君曝台美關稅最新進展
[NOWnews今日新聞] 行政院副院長鄭麗君今（30）日接見金商獎中外得獎企業，致詞時提及台美關稅談判進度，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，因本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
鄭麗君致詞表示，本屆金商獎得獎企業來自各領域，以專業與誠信經營事業，在各自領域展現了非凡實力，更在數位轉型、淨零轉型、企業社會責任等議題上積極回應，勇於創新與突破，讓產業不斷提升，她要恭賀所有金商獎得主。鄭副院長強調，政府會持續作企業的堅強後盾，與產業界攜手邁向創新、繁榮、包容與永續的未來，立足臺灣、布局全球，並與理念相近國共同合作，一起貢獻世界。
對於國人關注台北關稅議題，鄭麗君表示，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。
鄭麗君說，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
