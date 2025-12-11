接見金質獎與玉山獎得主 總統：推動台灣前進重要力量

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統賴清德今天接見國家建築金質獎及國家品牌玉山獎得主時表示，無論是以創新工法打造永續建築，透過都更和危老重建提升城市韌性，或是於各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。

總統上午在總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳等人陪同下接見第27屆國家建築金質獎及第22屆國家品牌玉山獎得獎代表。

總統指出，由於在建築品質、品牌經營，以及產品研發的卓越表現，從眾多參選者中脫穎而出獲得肯定，相當不容易。

總統說，從今年的國家建築金質獎得獎作品中看見，台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的建築理念，展現面對全球氣候變遷以及淨零轉型的決心。

在國家品牌玉山獎方面，總統表示，得獎企業橫跨生技、金融、製造、以及服務等領域，多元創新與高品質讓台灣製造成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現出台灣企業的前瞻性，以及龐大的競爭力。

總統更提到，無論是以創新工法打造永續建築，透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。

總統表示，面對新時代的挑戰也面對新的各種情勢變化，企業的創新能力、品牌價值以及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。因此，面對全球AI變革，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施，以及研發關鍵技術3大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代的全球科技發展布局。

他說，經濟部也成立「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

另外，總統表示，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，居住政策也會繼續穩健推動。除了透過多元方式推動社會住宅，以及包租代管，穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能減碳等設計納入社宅的興建規劃。

總統強調，期待透過政府和民間共同合作，帶給國人更安全、更宜居的生活環境。未來政府會繼續推動各項政策，做企業最強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，讓台灣持續進步發展，也請大家繼續提供政府寶貴建言，一起打造更有競爭力的台灣。（編輯：林淑媛）1141211