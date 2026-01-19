接見金駝獎得主 副總統：台灣最溫暖堅韌力量

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統蕭美琴今天接見第30屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人，她肯定志工長年投入志願服務、默默付出，成為台灣社會最溫暖而堅韌的力量。

總統府發布新聞稿，蕭副總統致詞時首先祝賀獲獎的志工，並感謝中華民國志願服務協會及台北市志願服務協會，長期推動志願服務不遺餘力。她表示，「金駝獎」從1984年舉辦以來，發掘無數感人故事，今天10位獲獎志工都是台灣的超人。

副總統逐一介紹10位獲獎者事蹟。她指出，鄧秀英秉持「老吾老以及人之老」的精神，服務涵蓋社福、醫療以及災害復原。不僅深入災區支援，也是醫院陪診制度的幫手，服務時數已經將近3萬個小時，非常不簡單，是社會當中非常溫暖而且不可替代的力量。

副總統說，陳雪花將30多年教職轉化為輔導力量，在生命線長期守護大夜班電話那端無助的民眾，接住無數脆弱的生命，並透過正向教養的課程，在家庭教育領域散播溫暖與希望；蔡芬郁提供服務超過30年，2度擔任醫療志工隊長，在疫情期間穩固團隊並招募新血，從安寧療護到癌症篩檢，始終站在第一線守護每一位徬徨的病患。

副總統指出，張國正深耕鹿草鄉20多年，視獨居長者如親，敏銳觀察鄰里起居，並多次及時協助意外受傷的長輩，進而帶動全家投入志工行列，在鄉間傳遞動人的溫暖；劉淑娥服務校園28年，風雨無阻守護學童安全，榮獲「金安獎」肯定，積極推廣志願服務，讓社會注入強大的暖流，也讓學童更有安全感。

副總統表示，志願服務不只是一種付出，更是一種收穫，每一位志工都是推廣志願服務、最好的代言人。她再次感謝每位得獎人的無私奉獻，讓台灣更加溫暖、更加堅韌。（編輯：蘇志宗）1150119