接見鳳凰獎楷模 總統：將再增補3千名消防人員強化消防能量

賴清德總統今天(13日)接見「鳳凰獎」楷模得獎人，向所有長年投入救災的消防人員致上最高的敬意。總統表示，政府已核定24項中程計畫、投入新台幣285億元汰換裝備、導入AI職安管理，希望透過科技力量，降低第一線人員的風險，未來5年內也將再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。總統強調，政府會投入更多資源，做好各項準備當大家的後盾。

在「119消防節」前夕，賴清德總統13日在總統府接見2025年「鳳凰獎」楷模得獎人，除了恭喜所有得獎者外，也特別代表國家，向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們，致上最高的敬意與謝意。

廣告 廣告

總統表示，「鳳凰」象徵浴火重生、勇敢堅強，大家在防救災的卓越表現，不僅僅凝聚了團隊精神，也精進消防整體戰力，讓台灣社會具備更多、更強，也更好的韌性，尤其近年來受全球氣候變遷影響，極端天氣與複合型災害頻繁發生，讓事故現場更加瞬息萬變、而且充滿風險，所有消防人員義無反顧、無私無我的救人精神與行動，令人相當敬佩。

總統也表示，在場的義消、防火宣導夥伴、救護志工，以及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時也積極投入救援與後勤，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網，也非常了不起。

總統強調，雖然我們無法預測何時會發生災害，但政府一定會花更多心力、投入更多資源，做好各項準備，當大家的後盾。總統說：『(原音)目前我們已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量，提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。』

面對災害現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，總統表示，政府正積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們，更細膩的心理健康照顧。

在消防人力方面，總統說，政府2019年提出的「5年增補3,000人」目標已順利完成，從2024年開始到2028年，將再增補3000名消防人員，強化消防救災能量；政府也將持續落實合理的輪班輪休制度，減輕消防人員勤務負擔，只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。

總統最後也指出，農曆春節將至，歲末年終往往是消防勤務最繁重的時候，他要再次代表國家，感謝各位堅守崗位，讓國人能安心過好年。(編輯：鍾錦隆)