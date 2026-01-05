【接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」】賴總統：做產業堅實後盾 提升國際競爭力

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」時指出，面對全球經濟變局與供應鏈重組挑戰，政府將持續透過出口供應鏈支持方案、中小微企業振興計畫及多元市場布局，成為產業最堅實的後盾，與業界攜手提升競爭力，讓臺灣在國際市場中站得更穩、走得更遠。

賴總統表示，2025年全球經濟充滿變化及挑戰，根據「國際貨幣基金」（IMF）預估，全球經濟成長率為3.2%；而臺灣在全體國人的共同努力下穩健成長，主計總處預估臺灣的經濟成長率將高達7.37%。此外，隨著AI與高效運算等需求增加，臺灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，我國出口規模已接近5785億美元，寫下歷史新高，充分顯示臺灣在全球市場中具高度競爭力與產業動能。

賴總統說，這些成果來自一代代先進的耕耘累積；以「一卡皮箱走天下」的拚搏精神拓展全球市場，並引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出臺灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我國成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。

賴總統強調，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴總統也提到，政府透過「投資臺灣三大方案」以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。目前經濟部已推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證與爭取海外訂單等措施來強化企業資金彈性，提升技術能量。

賴總統說，政府也通過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」推動數位轉型、淨零轉型以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

賴總統進一步指出，2026年是非常關鍵的一年，未來政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求；與業界一起降低外在風險、掌握新契機，讓臺灣在全球供應鏈之中站得更穩、也走得更遠。

