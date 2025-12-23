接見「台灣女婿」！卓榮泰感謝瀧波宏文：讓國人在日本戶籍可寫「台灣」

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（23）日接見日本自民黨參議院友我團體「TY會」會長瀧波宏文。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰今（23）日下午接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文，並與瀧波宏文率領的「TY會」訪團一行交流。卓榮泰強調，日台雙方有非常強的互補關係，希望「強強聯手」形成一個非常強的產業供應鏈生態，在國家戰力、經濟合作、高科技產業及強化社會韌性上，能夠努力實現自由開放印太地區的願景。

卓榮泰下午在行政院接見本自民黨參議院友我團體「TY會」會長瀧波宏文參議員一行。卓榮泰特別介紹，瀧波議員是台灣女婿，不僅常在日本國會仗義執言，更力促日本修改法令，讓台灣人在日本的戶籍資料能夠登載為「台灣」，在此要表達最高的敬意。

卓榮泰並提及，日前日本青森縣發生7.5級的強震，造成許多的災情，他謹代表台灣的政府及國人表達慰問之意，期盼後續的復原工作，都能很順利的展開和完成。

卓榮泰接著提到，今年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，感謝日本國土交通省無償提供水位計，讓我們能夠精準地監測水位，防止災情持續擴大，雙方在面對自然災害時都能珍惜互相的友誼且伸援。未來雙方一定要在防災、減災工作上持續加強，強化彼此韌性。

卓榮泰表示，日本駐台代表片山今天在這裡，最近日本貴賓來訪，我們都要特別感謝日本首相高市早苗在全球峰會、東協年會、APEC年會上，展現對台灣的堅定立場。

卓榮泰強調，和平是要靠實力，想要有和平，需有堅強的實力當後盾，我國政府已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」預算草案，預計未來8年要投入1兆2500億元經費、約400億美元，展現台灣有決心、有能力自我防衛，為維護和平的立場做出更大貢獻，

卓榮泰表示，日台雙方有非常強的互補關係，希望「強強聯手」形成一個非常強的產業供應鏈生態，在國家戰力、經濟合作、高科技產業及強化社會韌性上，能夠努力實現自由開放印太地區的願景。

卓榮泰指出，根據我國駐日代表處調查，有7成日本人對台灣是有親切感的，根據日台交流協會的調查，也有8成以上台灣人對日本感到親切，所以雙方真的是可以同甘共苦的朋友，自己今天和瀧波一樣別上相同的胸章，期盼台日關係能更上一層樓。

瀧波宏文致詞時表示，他是目前日本國會中唯一一位配偶為台灣人的議員，他回顧3年前受到前駐日代表謝長廷請託處理戶籍問題，而日華懇會長古屋圭司也提醒「這與他息息相關」，要他設法解決；他的確也認為，當年結婚看到妻子遭註記為「中國」時，覺得亂七八糟，有點莫名其妙、有點奇怪。



瀧波宏文並表示，他知道謝長廷與卓榮泰淵源深厚，因此他也特別報告修法過程。他另外細數他與台灣的行政院長一直很有淵源，前行政院長林全是妻子的大學教授，前行政院長蘇貞昌則是岳父的大學校友，而總統賴清德在行政院長任內，他就與他多次晤面與交流。

瀧波宏文強調，「TY會」是台灣友好之會，今年7月他再度當選連任會長，這次率領「TY會」來台訪問，包含新潟縣、東京都、滋賀縣選出的3位議員也一同前來。剛剛院長對青森地震表達哀悼，台灣和日本平常都會想到對方，真的是患難見真情，雙方就像家人一樣，他的妻子真的是台灣人，更顯示了「台日一家親」。

