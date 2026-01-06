【接見「歐洲議會議員團」】賴總統：民主國家團結合作 共抗威權擴張

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日接見「歐洲議會議員團」時表示，面對威權主義的複合式挑戰，民主國家唯有團結合作，才能捍衛自由民主價值及守護以規則為基礎的國際秩序；臺灣願成為歐洲最值得信賴的夥伴，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，期盼臺歐攜手共創區域及全球的穩定與繁榮，持續創造互惠共榮的璀璨未來。

賴總統指出，訪賓們不遠千里之遙來訪，除展現對臺灣的高度重視和深厚情誼，也彰顯歐洲議會長期對民主、自由、人權、法治等普世價值的堅定支持，他要致上最誠摯的敬意與謝意。歐洲議會友臺小組主席凱勒已是第5次來臺，感謝這次帶來更多新朋友，期待大家把臺灣自由、多元、民主與熱情的日常帶回歐洲，讓臺歐共享的價值成為彼此深化友誼最堅實的語言。

賴總統說，近年來，臺歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，更感謝歐洲議會多年來通過多項友臺決議，持續關切臺海和平穩定、堅定支持臺灣國際參與，以行動向國際社會傳達「德不孤，必有鄰」的明確訊息。賴總統指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式的挑戰，臺灣有非常深刻的體認，除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

賴總統表示，臺海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。臺灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

賴總統強調，臺灣已準備好與歐洲議會攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。臺灣會持續展現穩健與自信，證明自身是國際社會不可或缺的良善力量，期盼在訪賓的支持下，與歐洲持續創造互惠共榮的璀璨未來。

賴總統與歐洲議會友臺小組主席凱勒握手致意，強調民主國家唯有團結合作，才能捍衛自由民主價值及守護以規則為基礎的國際秩序。（總統府提供）

賴總統接見「歐洲議會議員團」，期盼臺歐攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。（總統府提供）