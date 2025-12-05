接見「美國外交政策全國委員會」 賴清德：1.25兆特別預算用於對美軍購、國防自主

賴清德與「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan M. Elliott）大使。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（5）日上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，台灣與美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，共享理念價值，深化交流合作。他強調，上週已提出為期 8 年、400 億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。未來，台灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由價值與生活方式。

賴清德接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團。 圖：總統府／提供

賴清德致詞表示，「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan M. Elliott）大使是護理科學博士，而他是醫師出身，很高興一起關注民主的健康及永續發展。他並說，「美國外交政策全國委員會」一直是國際上非常重視的智庫和交流平台，多年來透過各項座談及研究報告關注台海局勢，增進國際對台灣的認識。對於在座多位與台灣很有淵源、並肯定與支持台灣堅守民主價值的訪賓，總統也表達感謝。

賴清德指出，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。他說，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴清德說，面對威權主義擴張，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。他說，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定且負責任的行動。他提到，在上週已提出為期 8 年、400 億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過 GDP 3%，預計 2030 年前達 5%。

賴清德表示，台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。他並感謝美國歷任政府，依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持；此外，美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，美國總統川普（Donald Trump）已簽署生效，這就是最好的證明。

賴清德強調，台灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴。並再次歡迎訪賓來訪，為深化台美夥伴關係提供建言。

「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan M. Elliott）大使。 圖：總統府／提供

艾略特致詞時表示，「美國外交政策全國委員會」在過去 20 年來多次造訪台灣，作為每年亞洲行的一部分。她期待，此行和賴總統就區域安全與繁榮、台美關係等兩國共同關切的議題進行交流，非常期待雙邊富有成果的對話，以及未來幾天將在台北這座美麗城市所度過的時光。

訪團成員尚包括美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等。

