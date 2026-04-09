接見「美國聯邦參議員班克斯訪問團」 賴清德：任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價

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賴清德表示，臺灣將繼續與美國以及所有理念相近夥伴並肩同行，讓民主更堅韌、讓和平更有保障，為下個世代打造更安全、繁榮的未來。（圖／取自總統府網站）

賴清德總統8日下午接見「美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團」，感謝班克斯參議員等美國國會37位跨黨派參眾議員聯名致函，關切臺灣國防特別預算，表達對臺灣強化國防的支持。並表示，臺灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；臺灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價。4月10日適逢《台灣關係法》立法47週年，臺灣將繼續與美國及理念相近夥伴並肩同行，讓民主更堅韌、和平更有保障，為下一代打造更安全繁榮的未來。

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賴清德致詞時，首先代表臺灣人民誠摯歡迎班克斯參議員來臺訪問，也感謝其長期以來堅定支持臺灣，特別是在此關鍵時刻，以具體行動展現對臺灣強而有力的支持。並指出，多年來班克斯參議員非常關注印太安全情勢，特別是在聯邦眾議員任內，曾領銜提出「以力量促進臺灣和平法案」及「臺灣武器出口法案」等眾多議案，大力支持臺美安全合作、提升臺灣自我防衛力量，對此表達由衷感謝。

賴清德提到，臺灣今年度國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%，政府也提出為期8年400億美元國防特別預算。對於今年2月班克斯參議員等美國國會37位跨黨派參、眾議員，透過聯名發函關切臺灣國防特別預算，明確指出中國對臺灣的威脅，也清楚表達對臺灣提升國防力量的支持，並表達感謝之意。

賴清德認為，這封信傳達了一項非常重要的訊息：面對威權擴張與區域安全挑戰，臺灣並不孤單，擁有理念相近夥伴的支持；更重要的是，臺灣也一定要展現守護自己國家、維持臺海穩定及印太和平的決心。期盼立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規劃，做國軍最堅強的後盾，同時向國際社會展現臺灣有決心持續強化自我防衛能力，善盡維護區域安全的責任。

賴清德強調，臺灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；臺灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益作為代價。並指出，今年是臺灣總統直選30週年，30年前面對來自中國的飛彈威脅，臺灣人民沒有退縮，而是堅定投下手中的選票；30年後，臺灣更應繼續堅持民主自由價值，守護得來不易的民主繁榮。

賴清德說，臺灣不會忘記30年前臺海危機發生時，美國以實際行動維護區域和平穩定。後天4月10日就是《台灣關係法》立法47週年，在臺灣和美國共同努力之下，無論在國防安全、經貿交流、科技發展，還是共同維護區域和平穩定，臺美都已是彼此重要的夥伴，並期待未來有更多的交流合作。

最後，賴清德再次感謝班克斯參議員在此別具意義的時刻訪問臺灣，以及在美國國會支持解決臺美雙重課稅相關法案，協助提升雙方經貿夥伴關係。並表示，臺灣將繼續與美國以及所有理念相近夥伴並肩同行，讓民主更堅韌、讓和平更有保障，為下個世代打造更安全、繁榮的未來。

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