接見「鳳凰獎」楷模 賴清德：會投入更多資源、做好各項準備

賴清德表示，政府會投入更多資源、做好各項準備，包括汰換裝備與改善廳舍，導入AI職安管理，並積極建立心理照護機制。（圖／截自總統府YouTube）

賴清德總統今（13）日上午接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝所有得獎人及防救災夥伴的犧牲奉獻，團結一致織起綿密社會安全網，讓臺灣社會更具韌性。並表示，政府會投入更多資源、做好各項準備，包括汰換裝備與改善廳舍，導入AI職安管理，並積極建立心理照護機制，同時增補人員強化消防救災能量及落實合理輪班輪休制度，以守護消防員的健康與權益。

賴清德致詞時表示，很高興在「119消防節」前夕和所有「鳳凰獎」得獎人見面，並代表國家向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們致上最高的敬意與謝意。

廣告 廣告

賴清德說，恭喜並感謝本屆獲獎者，並提到，「鳳凰」象徵浴火重生、勇敢堅強，就算是在最艱難的時候依然散發光芒，這正是「鳳凰獎」得獎者的寫照，在防救災的卓越表現，不僅凝聚團隊精神，也精進消防整體戰力，讓臺灣社會具備更多、更強、也更好的韌性。賴清德也同時感謝在座的老師們傳承寶貴的專業經驗與救災精神，讓我們在面對各種挑戰時，始終能有最優秀的防救災夥伴勇敢堅定地站在第一線。

賴清德指出，近年來受全球氣候變遷影響，極端天氣與複合型災害頻繁發生，讓事故現場更加瞬息萬變且充滿風險。然而每當警鈴響起，防救災夥伴總是義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，心裡只想著「把人救出來」，英勇救人的精神與行動令人相當感佩。

此外，賴清德也感謝義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴、救護志工及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時也積極投入救災與後勤，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網，犧牲奉獻的精神真的非常了不起。

賴清德談到，雖然無法預測何時會發生災害，但政府一定會花更多心力、投入更多資源，做好各項準備，當大家的後盾。政府目前已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。面對現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們更細膩的心理健康照顧。

在人力方面，賴清德表示，2019年提出的「5年增補3,000人」目標已順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3,000名消防人員，強化消防救災能量。同時也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，以減輕消防人員勤務負擔。因為只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。

最後，賴清德說，農曆春節將至，歲末年終往往是消防人員勤務最繁重的時候，要再次代表國家感謝大家堅守崗位，讓國人能安心過好年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？ 台中189案停工「每天燒千萬利息」

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了