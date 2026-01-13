【接見「鳳凰獎」楷模】賴總統：強化災防能量 提升國家安全韌性

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日接見114年「鳳凰獎」楷模，感謝獲獎人及防救災夥伴犧牲奉獻，團結構築社會安全網，讓臺灣更具韌性；並指出，政府已核定24項中程計畫，除汰換裝備、導入AI職安管理，也將補助各縣市購置無人機、救災機器人，並增補消防人員，強化災防能量，提升國家安全韌性。

「119消防節」將至，消防署昨日舉行「鳳凰獎」楷模表揚典禮，由行政院長卓榮泰頒獎表揚77位楷模。典禮前，賴總統接見獲獎者，向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的教師們，致上最高敬意與謝意。

核定24項計畫 健全消防員照護

賴總統表示，獲獎者在防救災的卓越表現，不僅凝聚團隊精神，也精進消防整體戰力，讓臺灣社會更具韌性；同時感謝現場教師傳承寶貴專業經驗與救災精神，讓國家擁有優秀防救災人員站在第一線。

賴總統指出，雖然無法預測何時會發生災害，但政府一定會做好各項準備。政府已核定24項中程計畫，將投入285億元，汰換裝備與改善廳舍，導入AI職安管理，並補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員風險；另面對救災而引發的「創傷後壓力症候群」，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線英雄們更細膩的心理健康照顧。

此外，去年起至2028年，要再增補3000名消防人員，強化消防救災能量；同時持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，減輕消防人員勤務負擔。

卓揆出席典禮時也指出，政府編列經費進行相關中長期計畫，全面推動消防軟硬體設施汰換；回顧去年所發生的地震、臺中氣爆、花蓮堰塞湖溢流事件等，消防人員反向進入災區前線，這種守護國人安全的精神、責任和承諾，令人深感敬佩，期許今年一切「祥樂豐足」。

賴總統接見「鳳凰獎」楷模，感謝所有得獎人及防救災夥伴的犧牲奉獻。（總統府提供）