接觸結核患者怎麼辦？北市衛生局公布檢查與追蹤機制 久咳要留意

【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日媒體報導臺北巿校園有學生接到結核病接觸者檢查通知一事，對此，臺北市政府衛生局回應，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間 1 天內接觸 8 小時以上或累計達 40 小時以上者。北市衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。

衛教與檢查同步啟動 接觸者應完成後續健康評估

為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，北市衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部 X 光等相關檢查。北市衛生局呼籲，接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

結核病透過空氣飛沫傳播 治療可痊癒

北市衛生局強調，結核病是可以治癒的。同時也說明，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續 2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。

結核菌感染後2年內風險最高 胸部X光正常仍需監測

北市衛生局進一步表示，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整的診療評估，及早發現及治療。

