接貓回家先打掃兩主子被晾包內！ 鏟屎官忙完轉頭見「死亡凝視」：你很愛打掃是嗎

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩的情緒其實都寫在臉上，尤其是貓咪，平時看起來高冷，不爽起來更次氣場強到讓人背脊發涼。近日，有網友分享了一則影片，只見一名飼主接家裡兩隻貓回家後，一時疏忽忘記把貓咪放出外出包，當他想起來後回頭一看，直接對上兩道充滿怨念的眼神，貓咪的憤怒表情也讓不少網友笑翻直呼「你完蛋了」。

一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，飼主將兩隻剛美容完的貓咪接回家後，暫時把牠們放在外出包內，原本只是想先整理家中櫃子，避免貓咪剛洗好的毛又被弄髒，沒想到一打掃起來就把這件事完全拋在腦後。過了一會，飼主轉頭赫然發現兩隻貓咪仍在包裡，而眼神正死死的盯著他，充滿怨氣的眼神把不滿表現得淋漓盡致，彷彿在控訴：「把我們關在這裡是什麼意思？還不快來把我們放出去」。

有趣的影片曝光後吸引不少人點閱，上傳至近已累積超過３０萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「貓：早不收拾晚不收拾！這會愛乾淨了」、「隔著螢幕都感受到貓咪的怨氣」、「貓貓表情真的太逗了」、「明顯看出生氣了」、「氣呼呼的小貓太可愛了」、「貓貓：你很愛打掃是嗎」、「貓：等本喵出來多少得给你兩拳」。

