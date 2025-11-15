接軌全球科技產業 龍華科大榮譽講座教授楊光磊博士再次開講

龍華科技大學積極推動跨領域學習與產業鏈結，持續透過大師講座邀請國內外產業領袖蒞校交流，協助師生掌握科技與商業趨勢。近日再度邀請該校榮譽講座教授、前台積電研發大將、被譽為「研發六騎士」的楊光磊博士，以「半導體的商業思維與行為」為題進行講座。楊博士以個人職涯經驗，深入解析半導體產業的商業本質、企業文化與客戶關係管理，強調在快速競爭的全球產業中，「主動積極」是掌握優勢的關鍵行為模式。

楊光磊指出，商業的核心在於「長期獲利能力」，並分享1994年在海外負責預算與損益（P&L）管理的經驗，使他深刻理解投資報酬率（ROI）等商業概念的重要性。他鼓勵學生以「從林到樹」的高度理解產業全貌，掌握科技與商業的連動性。

談到台積電的成功關鍵，楊光磊以ICIC說明企業文化的核心，特別是「以客戶為中心」的思維。他以研發 0.13 微米製程為例，親赴美國每週與高通等客戶討論技術需求，將客戶聲音納入研發流程，並在研發部門建立跨界的客戶服務組織，展現以客戶需求為導向的工程管理模式。他也以籃球攻防做比喻，指出唯有具備能力、主動提出解決方案，才能真正贏得客戶信任。

楊光磊引用《高效人士的七個習慣》，鼓勵學生從「主動積極、以終為始」開始，培養獨立思考與負責任的態度，進而邁向與他人共創價值的合作境界。楊博士提到，這與《大學》提出的「止於至善」概念相通，展現跨越古今的深刻見解。在互動交流環節中，他也對學生與師長提出實務建議。建議學生應盡早發展第二專長以及跨領域能力，甚至透過AI協作來彌補弱項。

以管院學生的職涯路徑為例，管理職門檻高，具備第二專長即可切入半導體產業，如擔任銷售或價值創造的工作。關鍵在於能協助企業「創造客戶價值」。在面對技術與商業衝突、部門間的不同理解以及如何對眾多客戶進行分工等問題，則須聚焦核心客戶，並善用不同領域研發時程的差異來做最有效的安排。

此次大師講座不僅讓學生直接接觸半導體產業最前線的智慧，也強化該校「學用合一、創新實踐」的教育理念。透過與產業大師的深度對話，學生得以提早掌握全球科技脈動，提升職涯的競爭力。