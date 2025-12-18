接軌國際救災能力 新北特搜36小時不間斷救援演練

《圖說》新北消於汐止區保長坑訓練中心辦理特搜部隊36小時不間斷救援訓練。〈消防局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局昨日起在汐止區保長坑訓練中心辦理為期兩天的今年度特搜部隊36小時不間斷救援訓練，係模擬發生大規模城鎮級別地震災害，導致多棟建築物倒塌及多名傷患受困，搜救人員需要動員應對各類救援，並藉機加強新進特搜人員救援能力，檢視該搜隊應對各項搜救行動之流程。

消防局長陳崇岳表示，新北市長期秉持「勤訓精進」原則，不斷推展各類訓練，充足軟硬體設備，提升搜救人員專業能力；更主動跟進國內外專業救援技術標準，提高搜救人員專業水平，只求在任何危急時刻能立即保護市民生命財產安全，完善美好新北市的願景。

《圖說》新北消特搜部隊36小時不間斷救援訓練，加強新進特搜人員救援能力，檢視應對各項搜救行動流程。〈消防局提供〉

他進一步說明，新北市特搜部隊於110年通過消防署國際搜救隊伍救災能力分級制度標準，能在嚴重震災後缺水缺電，人力物資缺乏且資訊不明等眾多不利因素之災區，持續不間斷救災並有效分配救災資源，爭取救援時效。上述能力分級制度並非久遠有效，需通過認證隊伍持續精進救援技術，始能通過每5年1次之複測。

《圖說》新北消特搜部隊不間斷救援訓練，模擬發生大規模城鎮級別地震災害，動員應對各類救援。〈消防局提供〉

陳崇岳表示，新北特搜部隊預計在115年6月進行複測，為強化各組別作業協調能力，將透過最新評測標準，利用實際建築物環境進行演訓，促使搜救人員熟捻各類救援技術及後勤、管理、醫療等不同專業編組之橫向聯繫運作。相信日後再次面對大規模災害，更能提高搜救人員信心，強化整體救援作業效率。