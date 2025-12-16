接軌國際旅館職涯 高餐大推動菁英實習3.0 打造人才培育新典範

▲旅館菁英實習計畫3.0聯合面試，吸引多家國內外指標性旅館品牌進駐校園參與選才。

【記者 王雯玲／高雄 報導】因應後疫情時代旅館產業面臨的人力短缺與世代交替挑戰，國立高雄餐旅大學於12月16日舉辦「旅館菁英實習計畫3.0」聯合面試，吸引多家國內外指標性旅館品牌進駐校園參與選才。此次實習起薪最高上看新台幣35,000元，顯示旅館業透過制度與薪資調整，積極強化人才培育與留任機制。

高餐大表示，菁英實習計畫3.0在原有實習制度基礎上，進一步優化薪資結構與培訓設計。中、北部實習平均起薪約32,000元，南部約31,000元，學生實習滿六個月並通過考核後，將依表現進行調薪，並視人力需求與職涯發展方向，安排跨部門輪調與培訓，強化實習與未來就業的連結。

高餐大於今年6月在台北喜來登大飯店舉辦產學合作簽署典禮，與萬豪國際集團、文華東方、洲際、香格里拉等國際品牌，以及多家國內五星級旅館完成合作意向書（MoU）簽署，正式啟動「旅館菁英實習計畫3.0」。該計畫以「結構性調薪」與「長期職涯培育」為核心，透過制度化培訓，協助學生在在學期間即累積實務經驗，銜接未來國際旅館職涯。

萬豪國際集團台灣市場區域人力資源總監張淑娟表示，高餐大推動的菁英實習計畫在制度設計與執行上，與萬豪長期的人才培育理念相符，透過結構化培訓、Mentor制度與職涯評估機制，協助學生在實習階段即建立管理潛質，也有助於未來銜接集團的國際培育計畫。

台北文華東方酒店人才及文化總監朱惠菁則指出，高餐大學生在專業度與學習態度上長期獲得業界肯定，透過系統化實習與課程設計，學生能在進入職場前理解品牌文化與自身發展方向，有助於飯店端更精準培育具潛力的未來管理人才，促成學校與產業的雙向合作。

為提升菁英實習計畫的制度運作效率，高餐大旅館管理系在校友無私回饋下，建置「校外實習預選系統」，校友團隊未向系上收取任何軟硬體建置相關費用，作為聯合面試與實習分發的重要數位平台。該系統整合業者、學生與實習輔導教師三方需求，提供職缺公告、履歷管理、面試安排與分發確認等功能，有效簡化行政流程，並提升媒合效率與資訊透明度。校方表示，透過數位化管理與即時輔導機制，學生可依自身專長與職涯方向選擇合適的實習單位，讓實習制度在數位轉型基礎上穩定推進，強化實習與職涯銜接效益。

餐旅管理所校友、現任寒舍餐旅人資處蔣邦榆協理指出，學生初入職場時往往對產業節奏與自我定位仍在摸索，若能在校期間透過完善的實習與面試制度，提早理解職場期待，有助於降低適應落差。他也肯定學校為學生鋪設清楚發展路徑，讓學生在校園與業界的雙重支持下累積經驗與信心。

除了實習，高餐大也建構「微學分課程」，補足課堂學習不足，涵蓋國際品牌管理、領導力、人格特質剖析及旅館核心系統 OPERA 操作等內容。師資由國際品牌高階主管及實務專家擔任，學生可直接與產業決策者互動，透過課程、實習與職涯導向三位一體設計，全方位提升職場即戰力。

高餐大校長陳國泰表示，菁英實習計畫的核心在於建立與國際標準接軌的人才培育路徑且可自主探索的職涯道路。從學生在校園階段即引導探索職涯，提供必要資源與支持，讓學生掌握自我定位與職能發展，減少初入職場的迷失與流失。該計畫橫跨課程設計、微學分訓練、職涯能力診斷與產業共育，透過薪資結構優化、培訓節奏、實習內容與考核機制，讓學生清楚掌握學習方向與職涯規劃，累積國際視野、實務能力與自信，也為未來進入高端旅館體系或國際培育計畫打下穩固基礎。每一位學生的成長與調薪、輪調，都展現學校多年產學深耕成果，也是對旅館產業長期發展的投資。

展望未來，高餐大將持續深化與國內外旅館集團的策略合作，整合產業資源與校內制度，培育具國際視野與實務能力的旅宿產業人才，回應產業人力需求與發展趨勢。（圖／記者王雯玲翻攝）