接軌國際永續標準 桃青局再助四組社企通過「人與地球優先」認證





桃園市政府青年事務局19日公布最新國際認證成果，今年共有四組社會企業通過國際「人與地球優先」（People Planet First，P PF）認證，顯示桃園在推動社會企業永續治理與國際接軌方面持續累積具體成果。

市府青年局長侯佳齡指出，「人與地球優先」認證由社會企業世界論壇（SEWF）推動，審查涵蓋組織宗旨、營運方式、收入結構、盈餘運用及治理架構等五大面向，其最大價值在於提供第三方國際信任背書。透過認證，不僅可協助團隊檢視並強化自身營運治理與影響力架構，也能提升品牌可信度，增加與企業、政府及國際組織合作的機會，對社會企業拓展市場及媒合資源具有實質助益。



廣告 廣告

去年獲認證的社企中，近6成拓展新合作案。





侯佳齡表示，桃園近年透過系統化輔導與競賽機制，協助社會企業以國際標準重新檢視組織架構與營運模式，讓永續行動能「說得清楚、做得透明、被看得見」。她指出，一旦通過國際認證，團隊在參與政府採購、跨域合作、募資或進入 ESG 供應鏈時，更容易取得外部信任，這也是市府持續投入認證輔導的重要原因。

青年局進一步說明，根據追蹤資料，去年取得 P PF 認證的九組團隊中，已有近六成因認證獲得新的合作機會，包括與政府共同推動服務、企業聯名合作、電商平台上架及 ESG 相關專案等。實際案例包括台灣無障礙汽車與市府合作推動行動支持服務；彤鳥社企與新光人壽建立長期合作關係並推廣易讀手冊，同時拓展電商通路；綠色冀泉、咖啡有的及姿嘉麗植萃等團隊，也藉由國際認證提升能見度，成功拓展市場。

山腳狗創意運用廢棄竹材與原民文化設計桌遊，帶動社區參與，並順利通過P_PF 國際認證。





今年在青年局與國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心合作輔導下，共有五組團隊提出申請，最終四組順利通過認證，展現桃園社企多元且創新的永續實踐。包括台灣生物循環科技股份有限公司，運用 AI 生物處理技術協助企業管理與轉化廢棄物；洺鈞畜產科技股份有限公司以中草藥替代抗生素，並導入 AI 監控與溯源系統，提升畜產透明度；RE´ME果菓透過醜果再製與教育推廣，提高農產利用率；山腳狗創意有限公司則結合廢棄竹材與原住民族文化，開發桌遊並帶動在地社區參與。

青年局強調，未來將持續整合中央、地方與學界資源，透過競賽、國際認證輔導、合作媒合及跨局處連結等多元策略，協助更多具潛力的社會企業接軌國內外資源，打造更友善的社企發展環境，並以創新方式回應城市需求，讓桃園成為永續影響力持續擴大的城市。

RE´ME果菓以醜果再利用、教育推廣與產品開發提升農產利用率，順利通過P_PF國際認證。

更多新聞推薦

● 鐵路地下化進度落後怪張善政？ 桃市府酸：民進黨不讓范雲認養桃園是對的