接軌國際永續趨勢 消防署表揚SDGs揭露企業 推廣自主防災

為激勵企業在經營策略中納入防災措施，消防署今(3)日舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」，內政部政務次長董建宏及消防署署長蕭煥章共同出席活動，並邀請金管會證券期貨局及化學署共襄盛舉；本次活動頒獎給43家職場消防安全SDGs揭露優良企業，並表揚優良防火管理人10名、永續經營級防火標章企業1家、協助推動著有績效消防機關9名，以鼓勵獲獎企業、人員積極投入自主防災工作，提升韌性，打造更強而有力的社會環境。

內政部政次董建宏指出，從高雄城中城大火到香港宏福苑大火等重大災難事件，可以發現許多災害往往是由小細節所造成，企業若能落實平時預防工作，即可有效避免不幸發生。企業主動從自身安全管理做起，不僅是保障員工生命與財產的關鍵，更是對第一線救災同仁提供最實質的支持與防護。

董建宏強調，劉世芳部長非常重視防災士培訓，其目的即在於強化企業責任與全民防災意識，以提高社會安全韌性。鑑於政府力量有限，而真正資源在民間，呼籲產業界、學界及政府應共同合作，透過公私協力推動各項防災措施，有效降低風險。期許有更多民間企業與政府攜手合作，共同建立起堅實的消防安全防線，為國家與人民創造一個更安全、更好的工作與生活環境。

消防署表示，本次表揚活動除了肯定在消防安全管理的揭露以及永續減災作為方面表現優異的企業外，同時也頒獎表揚既有的優良防火管理人，以推動產業將防火意識融入企業文化，強化企業自主防火與應變能力，表彰落實防火管理制度的優秀人員。消防署希望透過公開展示這些企業卓越的成果，進而提升民眾對消防安全揭露的重視與認同，擴大政策效益與社會影響力。

