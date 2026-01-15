接軌國際生育保存趨勢 高雄長庚完成卵巢組織冷凍保存

▲高雄長庚院長藍國忠暨生殖醫學團隊和病人陳小姐合影

高雄長庚完成卵巢組織冷凍保存 癌症生育保存邁入新里程

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄長庚紀念醫院於2025年12月9日成功完成「卵巢組織冷凍保存」（Ovarian Tissue Cryopreservation, OTC）手術，為需接受癌症治療的年輕女性保留未來生育可能性，象徵台灣癌症生育保存服務邁入嶄新階段。

▲高雄長庚院長藍國忠暨生殖醫學團隊（前排由右至左：蔡妮瑾醫師、黃宣為醫師、生殖醫學科 蘇鈺婷主任、藍國忠院長、羅盛典教授（癌症希望基金會副董）、腫瘤科 黃詩諭醫師、後排：連顥庭醫師和住院醫師、技術團隊）。

本案病人為37歲單身女性，因罹患乳癌須接受可能影響卵巢功能的化學治療。高雄長庚跨科醫療團隊在不延誤癌症治療時程的前提下，迅速完成評估與手術，於治療前取出卵巢皮質組織並冷凍保存，為病人保留珍貴的生育選擇。術後恢復情況良好，並於第六天順利銜接癌症治療。

▲蘇鈺婷醫師和病人陳小姐合影

依台灣生殖醫學會於2021年發布之立場聲明，卵巢組織冷凍保存已獲美國生殖醫學會及多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式，不再屬於實驗性技術。國際統計顯示，全球已有逾萬名女性接受OTC，超過300例完成組織回植，約95%可在4至9個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，並已誕生至少200名健康嬰兒，特別適用於治療時程緊迫或青春期前的癌症病人。

高雄長庚此次成功導入OTC，奠基於多年生殖醫學臨床經驗，並結合基礎與轉譯研究成果。院內研究團隊亦完成動物實驗，證實解凍後卵巢組織回植可恢復荷爾蒙分泌功能，強化技術安全性與臨床可行性。

▲高雄長庚院長藍國忠教授致詞（中）

高雄長庚院長藍國忠表示，隨著癌症存活率提升，生育保存已成為整合醫療的重要一環，醫院將持續整合腫瘤科、生殖醫學科與研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務，為癌症病人守護未來人生的更多可能。（圖╱高雄長庚院提供）