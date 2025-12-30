接軌國際監理趨勢！ 台灣合規穩定幣最快 2026 下半年問世！

【緯來新聞網】台灣穩定幣發展邁入關鍵時刻，隨著《虛擬資產服務法》及相關監管框架持續推進，主管機關表示，最快有望在2026年下半年發行合規穩定幣，作為國內數位資產市場的重要基礎設施之一。穩定幣的發行時間與制度設計，不僅牽動金融市場創新速度，也與貨幣政策、跨境支付及金融穩定等議題密切相關。因此，穩定幣究竟該先強化監管、還是先推動創新，也成為金融市場與產業界高度關注的焦點。

緯來財經《投資聊一SHOT》邀請政大金融科技研究中心主任王儷玲，深入解析穩定幣、數位新台幣（CBDC）以及台灣金融體系未來可能的發展方向。王儷玲提到，穩定幣是金融科技中相當重要的創新發展，能大幅提升支付與結算效率，但同時影響層面廣泛，若缺乏妥善監理，可能衍生系統性風險，因此制度設計不能只追求速度，更必須兼顧金融穩定與風險控管。



王儷玲表示，台灣在推動穩定幣制度時，首要原則是「與國際接軌」，因穩定幣具有高度跨境的特性，可被廣泛應用於跨國支付與結算，若國內監理規範與國際主要市場落差過大，容易出現監管套利，甚至吸引詐欺、洗錢等非法資金流入。因此，在清算機制、儲備資產規範與資安要求等關鍵環節，台灣應與國際標準保持高度一致。



因此，王儷玲強調，國內監理架構設計應遵循「相同功能、相同風險、相同監理」的原則，並指出，穩定幣在實務上可能扮演支付工具或類似存款的角色，若功能與既有金融商品相近，就應適用相對應的監理架構，避免制度差異造成市場混亂，同時也能在監管框架下，保留金融創新空間。



王儷玲進一步指出，相關監理原則，將影響金融機構在穩定幣與數位資產發展中的角色定位，若銀行未能及早因應相關制度與市場變化，長期可能面臨競爭壓力。不過，即使銀行不自行發行穩定幣，仍能透過包括：穩定幣託管、儲備資產管理、跨境清算，以及結合RWA（現實世界資產）代幣化的相關金融服務，在穩定幣生態鏈中扮演關鍵角色，進而發展新的商業模式與收入來源。



隨著RWA市場快速成長，穩定幣與CBDC將成為串連數位資產與法幣體系的重要基礎建設。若台灣希望推動資產管理中心發展，勢必要加快腳步，透過制度完善與創新應用，才能強化在亞洲金融市場的競爭力。



