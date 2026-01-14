接軌國際醫藥趨勢 嘉藥生赴日取經

嘉藥學生赴日移地教學，接軌國際醫藥趨勢。

（校方提供）

記者黃文記∕台南報導

台灣正式邁入超高齡社會，藥事產業也面臨人力短缺與轉型議題。為因應產業挑戰，嘉南藥理大學藥學系教授王四切帶領學生前往日本仙台與東京，展開為期8天的「境外移地教學」，把社區藥局轉型經驗帶回台灣。

考察團包含碩士專班學長姐，成員不乏藥局負責人、生技公司高層及醫院資深藥師，與學弟妹提早交流產業經驗。

首站造訪仙台東北醫科藥科大學附設醫院，該校地處311大地震災區，擁有豐富災難醫療經驗，學生更能了解藥師在災難支援體系中的關鍵角色；接下來轉往東京藥科大學及八王子藥劑中心，參訪社區藥局見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥設備。此外，漢方企業「藥日本堂」將傳統中藥結合現代數據管理與時尚諮詢的創新商模，讓學生看見大健康產業的未來樣貌。

這次考察團成員中，經營「中西藥局」的父子檔羅志祥與羅寬，父親是資深藥局負責人，目前就讀嘉藥藥學系碩士在職專班；兒子擁有醫檢師資格，在父親鼓勵下報考嘉藥藥學系大學部，目前既是學生也是藥局員工，父子2人雖處於不同學習階段，卻同樣展現了將日本先進技術帶回台灣的決心。

王四切表示，此次參與的學生多為具備決策能力的業界專家，移地教學不僅是知識的輸入，更能透過台日制度的比較，激發對台灣藥事服務創新的思考。