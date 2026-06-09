接軌國際 台中海空航線大躍進

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台中市副市長鄭照新表示，台中國際機場目前已開航及航空公司宣布即將開航航線共計三十條，較疫情期間大幅增加十倍；搭配台中港國際郵輪接力靠泊，海空雙港觀光動能同步升溫。（記者陳金龍攝）

記者記者楊文琳、陳金龍∕台中報導

台中國際機場目前已開航及航空公司宣布即將開航航線共計三十條，較疫情期間大幅增加十倍；搭配台中港國際郵輪接力靠泊，海空雙港觀光動能同步升溫。副市長鄭照新表示，市府將以國際視野推動交通與觀光整合，串聯機場、港口及城市旅遊服務，讓台中成為中台灣接軌國際的重要門戶。

觀旅局九日以「國際航線十倍增‧台中機場帶動觀光大爆發」為題，於市政會議進行專案報告。局長陳美秀指出，去年自台中機場出入境旅客達一百七十一萬餘人次，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳及兩岸；今年再增宮古島、東京、熊本、清邁、大叻及清洲等六條航線；七月起預計再增加成都、青島及札幌定期航班。

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陳美秀表示，除空中航線快速成長，郵輪觀光也迎來新契機，台中港有多艘國際郵輪接力靠泊，包括四月及六月「島嶼天空號」、十一月預計進港的「世界號」；明年預計迎來「島嶼天空號」及「日麗號」靠泊。台中港也推出首航及「一程多港」航程優惠，吸引更多國際郵輪停靠。

鄭照新說，台中機場是中台灣超過七百萬民眾的重要出入門戶，市府將持續爭取新航線、創造旅運需求。隨著台中國際會展中心啟用，會展、策展及商務商機逐步升溫，未來也將帶動更多商務旅客選擇從台中進出，讓「中進中出」成為旅遊與商務移動的新選項。

鄭照新表示，串聯台中國際機場、捷運綠線站點及市府核心商圈，約三十分鐘即可往返機場與市區；車內設有行李空間，沿線步行十五分鐘內也可抵達近四十家旅宿，讓國內外旅客接駁、住宿都更便利。